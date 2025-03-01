"Просто мафиози": эксперт о неадекватных требованиях Орбана и Фицо к Украине

Важно:
- Фицо и Орбан представляют страны, которые вместе составляют 3% Европы
- Венгрия оказалась самой бедной страной ЕС, говорит Палий
Политический аналитик и историк Александр Палий прокомментировал ситуацию вокруг влияния лидеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо на ситуацию с завершением войны в Украине.
"Фицо и Орбан представляют страны, которые вместе составляют 3% Европы. А экономики этих стран в общей экономике Европы – это всего 2%. Венгрия, как оказалось, является самой бедной страной, ее опережает даже Румыния", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
При этом эксперт заявил о том, что "Орбан и Фицо – это просто мафиози, прикормленные российской мафией. Кстати, их так и называют в Европе".
"Так что это абсолютно карликовые вещи. Если рядом есть Франция, в которой проживает 70 миллионов, Великобритания, в которой тоже 70 миллионов, Германия, где 80 миллионов, и это богатые страны. И рядом просто болтается какая-то Венгрия", - добавил Палий.
Смотрите видео - интервью Александра Палия:
Ранее Орбан обрушился на еврочиновников из-за Украины. "Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет", утверждает премьер-министр Венгрии.
Напомним, как сообщал Главред, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украине.
Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.
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Кто такой Александр Палий
Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.
Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.
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