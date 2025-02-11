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"Мы имеем моральное право": Фицо угрожает оставить Украину без газа

Руслана Заклинская
11 февраля 2025, 17:20
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Словацкий премьер считает, что импорт газа в Украину из Европы вызывает рост цен, которые уже достигли рекордного уровня.
'Мы имеем моральное право': Фицо угрожает оставить Украину без газа
Фицо угрожает прекратить транзит газа в Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с Fаcebook

Что сказал Фицо:

  • Словакия якобы имеет "моральное право" остановить транзит газа в Украину
  • Поставки газа из Европы в Украину повышают цены на газ, которые уже являются рекордными
  • Премьер обвинил оппозицию в том, что она поддерживает Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что имеет "моральное право" прекратить транзит газа в Украину через Словакию после того, как Киев с начала 2025 года прекратил транзит российского газа через свою территорию. Об этом словацкий премьер сказал в Facebook, критикуя оппозицию.

"Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 млн куб. м в сутки в Украину. Эти иностранные поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне - около 60 евро за мегаватт-час", - считает Фицо.

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Фицо также похвалил Россию и Турцию за обеспечение Словакии газом через "Турецкий поток". В то же время он отметил, что оппозиция должна признать заслуги правительства, поскольку именно благодаря Словакии Украина получает газ от иностранных компаний, без которого "она бы замерзла".

Словацкий премьер также утверждает, что европейские страны обсуждают вопрос прекращения Украиной транзита российского газа.

"Потому что Европа выставляет себя на посмешище. Украина может вредить себе сколько угодно. Но Европа не может покрывать украинскую глупость", - высказался Фицо.

Кроме того, премьер Словакии резко раскритиковал оппозицию за поддержку вступления Украины в НАТО и участие словацких военных в миссии на украинской территории. Он обвинил своих политических оппонентов в том, что они "прислуживают Зеленскому" вместо того, чтобы отстаивать интересы Словакии.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика - Главред

Угрозы Фицо Украине - новости по теме

Напомним, 27 декабря 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может остановить поставки электроэнергии Украине в ответ на решение Киева не продлевать транзит российского газа после 1 января 2025 года. Он назвал прекращение транзита "дорогим шагом" для всей Европы, который будет иметь серьезные экономические последствия.

Также Фицо пригрозил, что может заблокировать помощь Украине от ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа. По его словам, президент Владимир Зеленский "понимает только язык угроз".

Как сообщал Главред, 25 января премьер Словакии заявил, что Украина якобы потеряет треть своей территории, будет оккупирована иностранными войсками и никогда не станет членом НАТО. Он также обвинил Запад в использовании Украины для ослабления России и в препятствовании заключению мирного соглашения в апреле 2022 года.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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