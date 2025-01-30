Угрозы Фицо - это ноль: в МИД Чехии жестко отреагировали на шантаж Словакии

Солидарность партнеров с Украиной будет сохраняться.

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В Чехии ответили Фицо / Колаж: Главред, фото: Instagram: @robert.fico, скриншот

Что сказал Бартушка:

Существует четыре европейские страны, которые граничат с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии

Партнеры не будут прекращать энергетически поддерживать Украину

Шантаж Украины премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставками электроэнергии из-за остановки транзита российского газа не удастся. Не стоит забывать, что большинство электроэнергии, которую импортирует Украина, поступает из генерирующих мощностей Чехии или Германии.

Такое мнение высказал специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. По его словам, угрозы Фицо являются "пустыми".

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"Политическое заявление, которое премьер-министр Фицо сделал в декабре, равно нулю. Потому что у нас есть четыре европейские страны, которые граничат с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии - Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия - не очень важно", - заявил Бартушка в интервью "Укринформу".

Вацлав Бартушка акцентировал внимание, что неоднократно, еще в 2022 году вся Европа помогала Украине оборудованием для ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Из США поступали запчасти.

Подытоживая, специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности отметил, что солидарность партнеров с Украиной будет сохраняться.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Угрозы Фицо Украине - последние новости

Главред ранее освещал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС. Он заявил, что отказ Украины от переговоров свидетельствует о нежелании продолжения транзита газа.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко ответил Фицо. Глава государства заявил о недопустимости дискуссии о нормализации отношений с РФ.

Кроме этого, по мнению Зеленского, премьер-министр Словакии выбирает Москву вместо Америки. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы, считает президент.

Больше новостей о Роберте Фицо:

Кто такой Вацлав Бартушка? Вацлав Бартушка (Václav Bartuška) - является дипломатом, журналистом, писателем и общественным деятелем. Наиболее известен как специальный посол Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности. Бартушка также активно работал в сфере ядерной энергетики, в частности в вопросах, связанных с АЭС "Темелин" в Чехии. Кроме того, Вацлав Бартушка известен своей работой в медиа. Он был ведущим и журналистом, участвует в общественных дискуссиях по вопросам политики, энергетики и экологии. Его книги и публикации часто касаются энергетической безопасности, международных отношений и современных вызовов, с которыми сталкивается Европа.

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