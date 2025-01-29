Выбирает Москву вместо Америки: Зеленский 'отрубил' угрозы Фицо Украине

Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы, считает Зеленский.

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Зеленский ответил Фицо / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

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Зеленский ответил Фицо на угрозы относительно помощи Украине

Президент Украины призвал к выбору между LNG США и газом РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно возможного блокирования помощи Украине от ЕС.

Зеленский напомнил, что недавно бывший президент США Дональд Трамп принял решение, которое открывает возможность значительного увеличения экспорта американского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

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По мнению Зеленского, именно этот газ будет способствовать энергетической безопасности и стабильности европейского региона.

Он также с сарказмом отметил, что за поставки LNG из США странам нужно платить только деньгами, тогда как покупка российского газа обходится не только финансово, но и потерей независимости и суверенитета.

"Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", - подытожил президент Украины.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Угрозы Фицо Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС. Отказ Украины от переговоров свидетельствует о нежелании продолжения транзита газа, считает он.

До того Роберт Фицо уже выступал с угрозами для Украины. Он отметил, что Словакия может полностью прекратить гуманитарную помощь Украине, сократить или даже отменить льготы для украинских военных-беженцев, а также прекратить поставки электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций.

После такой заявлений президент Украины Владимир Зеленский резко ответил Фицо. Он напомнил премьер-министру Словакии о покушении на него как пример недопустимости попустительства агрессии.

Больше новостей об отношениях Украины и Словакии:

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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