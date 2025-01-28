'Хочет сделать войну бесконечной': Зеленский резко ответил на заявление Путина

Лидер РФ своими заявлениями продемонстрировал нежелание вести переговоры и страх перед сильными лидерами, заявил президент Украины.

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Путин хочет сделать войну бесконечной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

Путин боится переговоров и сильных лидеров

Каждый шаг Путина направлен на то, чтобы затянуть войну и сделать ее бесконечной

Мир возможен только, если принудить к этому Россию

Лидер РФ Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое нежелание вести переговоры и страх перед сильными лидерами. Все действия Путина направлены на то, чтобы затянуть войну и сделать ее бесконечной. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые циничные заявления кремлевского диктатора.

"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский напомнил, что Россия начала гибридную войну против Украины еще в 2014 году, а в 2022 году она переросла в полномасштабную войну. Сейчас, по словам президента, есть реальная возможность достичь мира, но Путин делает все, чтобы продолжить агрессию против Украины.

"Именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", - отметил президент.

Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки предыдущих лет и не допускать повторения сценария. Он отметил, что хотя Путин имеет большие ресурсы для разрушения мира, у российского диктатора "слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров".

"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно - все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", - добавил Зеленский.

План победы / Инфографика: Главред

Переговоры с РФ и завершение войны - последние новости

Напомним, днем 28 января российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной якобы начались в начале так называемой "СВО", когда Россия предлагала Киеву оставить Луганск и Донбасс.

Также Путин в очередной раз сказал, что Владимир Зеленский не имеет права заключать мирные соглашения из-за своей "нелегитимности". А война, по мнению лидера РФ, якобы может завершиться за 1,5-2 месяца, если прекратить финансирование и поставки оружия Украине.

Как сообщал Главред, высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Путин может быстро прекратить агрессию. Она подчеркнула, что для завершения войны в Украине необходимо давить на Владимира Путина, чтобы он осознал невозможность победы.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что публичные заявления о возможном завершении войны наносят ущерб национальной безопасности Украины. Он считает, что война не закончится в ближайшие месяцы, несмотря на оптимистичные прогнозы.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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