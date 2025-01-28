'Давить нужно на Путина': глава дипломатии ЕС сказала, как быстро завершить войну

Путин может прекратить агрессию, если осознает свое поражение, заявила Кая Каллас.

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Война в Украине закончится быстро, если Путин поймет, что проигрывает / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Каллас:

Чтобы завершить войну в Украине необходимо давить на Путина

Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать только страны-члены

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в Альянсе

Для завершения войны в Украине необходимо давить на лидера РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор может быстро прекратить агрессию, если осознает, что не способен победить в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции перед заседанием Совета министров ЕС по общим делам, пишет Укринформ.

"Путин может завершить эту войну очень быстро, если осознает, что совершил ошибку, что не сможет победить в Украине, если остановит бомбить мирное население и гражданскую инфраструктуру и выведет свои войска. Поэтому понятно, что давление для того, чтобы завершить эту войну, должно быть именно на Путина. Мне кажется, что новая администрация в Америке также понимает это. Мы видели послание, в котором президент Трамп сказал также о Путине", - сказала она. . видео дня

Каллас подчеркнула, что США и Европа должны действовать совместно, чтобы достичь мира в Украине.

"Мы должны работать вместе, это очевидно. Если США беспокоятся из-за Китая, стоило бы сначала беспокоиться из-за России. То, как мы будем реагировать на российскую агрессию, также посылает сигнал для Китая в этом смысле", - отметила чиновница.

Вступление Украины в НАТО

Относительно вопроса членства Украины в ЕС и НАТО, Каллас уточнила, что решение о вступлении должны принимать только страны-члены этих организаций. Она подчеркнула, что ни одна третья сторона не должна иметь права голоса в таких вопросах.

"Важно сказать, что когда речь идет о членстве в ЕС или в НАТО, то это только вопрос к членам этих организаций - решать, кто должен быть принят, а кто должен выйти. Если мы предоставим любой третьей силе слово или право согласовывать, что эта страна может, а эта нет, тогда мы отдаем много нашей силы. Так не должно быть. Мы являемся членами этих организаций и именно мы должны принимать такие решения", - подчеркнула высокая представительница ЕС.

В то же время она подчеркнула, что НАТО как военный союз имеет критическое значение в контексте усиления агрессии со стороны России. По словам Каллас, гарантии безопасности для Украины лучше всего обеспечит членство в НАТО.

"Когда речь идет о членстве в НАТО - мы согласились, что путь Украины пролегает к членству в Альянсе, вопросом остается, когда это на самом деле произойдет. Когда мы говорим о гарантиях безопасности, то самые сильные такие гарантии может дать именно членство в НАТО, и эти гарантии безопасности должны быть действительно надежными. Но, безусловно, с этим (относительно членства Украины - Главред) должны согласиться все страны-члены НАТО. В настоящее время еще не все они имеют такую позицию", - добавила она.

Окончание войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, представители Украины и Дональд Трамп имеют разные взгляды относительно мирного соглашения для завершения войны в Украине. Украина сомневается, что Трамп сможет заключить выгодное соглашение, но надеется, что Путин разозлит его и Трамп станет более решительным в поддержке Украины.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что говорить о завершении боевых действий пока нецелесообразно, поскольку это наносит ущерб национальной безопасности и обороноспособности Украины. По его словам, война точно не закончится в течение ближайших нескольких месяцев.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что готов применить экономическое давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина завершить войну в Украине. Трамп подчеркнул серьезные экономические проблемы России и призвал к мирным переговорам.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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