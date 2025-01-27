'Война закончится немедленно': Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция Украины

Экономическое давление, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может стать решающим инструментом для принуждения России к завершению войны в Украине.

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Как "немедленно" остановить войну в Украине - что ждет Россию / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Коротко:

Какой сюрприз президент США готовит для РФ

Что Трамп предложил Путину для окончания войны

Как можно "немедленно" остановить войну в Украине - реакция Москвы на план Трампа

Новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении России, демонстрируя готовность использовать экономическое давление для влияния на российское руководство. В своих последних заявлениях он пригрозил усилением санкций и применением рычагов в нефтяной отрасли, что может серьезно ударить по экономике РФ. Такие решительные действия направлены на то, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и искать пути к мирному урегулированию войны в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах Трампа в отношении России.

Угрозы Трампа - какой сюрприз президент США готовит для РФ

Риторика нового президента США оказалась более жесткой для Кремля, чем ожидалось, отмечает CNN.

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку", - сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме о российском диктаторе Владимире Путине.

Трамп выступил с резкими замечаниями, сосредоточившись на экономических убытках России из-за войны. Он подчеркнул, что у России возникают серьезные проблемы: "Посмотрите на их экономику", - заметил он, упомянув о высокой инфляции, которая приближается к 10%.

"Мы с ним прекрасно поладили. Я надеюсь, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Президент также намекнул на масштабные потери России в войне, которая длится уже четвертый год. По оценкам западных аналитиков, количество погибших и раненых россиян превысило 700 000 человек.

"Он не может быть в восторге. У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он борется с этим... это не делает его очень хорошим... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", - сказал Трамп о Путине.

Журналисты отмечают, что эти высказывания, как отмечают журналисты, стали одними из самых критических в отношении главы Кремля. Акцент на экономических трудностях и высоких человеческих потерях свидетельствует о том, что администрация Трампа понимает, что Россия находится под значительным давлением, и намерена это использовать.

Ранее, во время предвыборной кампании, как Трамп, так и вице-президент Джей-Ди Вэнс демонстрировали скептицизм относительно дальнейшего участия США в войне в Украине. Они неоднократно предполагали, что Украине следует согласиться на перемирие с Россией даже ценой потери части своих территорий.

Новый ультиматум Трампа об окончании войны в Украине

Впоследствии, 22 января 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Россию и ее лидера Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине, пригрозив серьезными последствиями. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его целью никогда не было нанести вред России. В своей заметке он выразил уважение к российскому народу и отметил хорошие отношения с Владимиром Путиным.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней", - сказал Трамп.

Он заявил, что должен "оказать услугу" России, которая находится в сложном экономическом положении, и ее президенту.

"Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "соглашение", и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам", - пригрозил президент США.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

По мнению Трампа, война в Украине не должна была бы начаться, если бы он находился на посту президента. Он отметил необходимость скорейшего прекращения этого конфликта, отметив, что это можно сделать "легким или тяжелым путем", но всегда лучше выбирать легкий.

"Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", - резюмировал Трамп.

Как можно "немедленно" остановить войну в Украине - план Трампа

23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с призывом к совместным действиям для снижения мировых цен на нефть. По его мнению, это может стать ключевым фактором для прекращения войны в Украине, сообщает "Суспільне".

"Вы должны снизить ее, и, честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого... Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть", - сказал он.

Трамп отметил, что ОПЕК должна была принять соответствующие меры раньше и несет значительную ответственность за сложившуюся ситуацию. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОПЕК частично ответственны за события в Украине, где "война привела к гибели миллионов людей".

Экспорт нефти и газа является основным источником доходов российского бюджета, особенно после введения санкций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

"Гибнут миллионы людей. Когда цены на нефть снизятся, я буду требовать, чтобы процентные ставки немедленно упали, и так же они должны снижаться во всем мире. Процентные ставки должны следовать за нами", - заявил президент США.

Какая цена на нефть заставит РФ пойти на переговоры

Спецпредставитель президента Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что снижение цен на нефть до 45 долларов за баррель может заставить Россию пойти на переговоры. Он отметил, что победы на поле боя сами по себе не заставят РФ прекратить войну, и предложил дополнительные меры, в частности более жесткие санкции против российского нефтяного сектора.

В настоящее время США и их союзники под руководством президента Джо Байдена установили ограничения на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В то же время 24 января стоимость нефти марки Brent, широко используемой в США, составляла около 78 долларов за баррель.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить это значение до 45 долларов за баррель, что является базовой точкой безубыточности?", - отметил Келлог.

Реакция Москвы на угрозы Трампа

В Кремле заявили, что война в Украине не зависит от мировых цен на нефть. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что снижение нефтяных цен может способствовать прекращению войны.

"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал пресс-секретарь Путина во время брифинга для российских пропагандистских СМИ.

Песков повторил привычные тезисы Кремля о якобы "угрозе для России". По его словам, конфликт возник из-за мнимой угрозы национальной безопасности РФ, угрозы россиянам, проживающим на "известных территориях", а также из-за отказа США и Европы учитывать "беспокойство" России. Он отметил, что эти факторы не имеют отношения к изменениям в ценах на нефть.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что США и РФ являются не только ведущими производителями, но и потребителями нефти, поэтому санкционные ограничения якобы наносят вред обеим странам. Поэтому он выразил сомнение, что новый президент США Дональд Трамп решится реализовать свои угрозы по усилению санкций. Такое мнение Путин озвучил в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин".

"Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены - плохо... (Поскольку) нужно производить другие товары внутри страны, используя энергоносители. И очень низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", - объясняет свое мнение российский диктатор.

По мнению Путина, в сфере энергетики существует немало вопросов, которые могут быть взаимно выгодными для США и России. Он подчеркнул, что "есть о чем поговорить" и выразил недоверие, что президент Трамп примет решение о новых санкциях, даже если такие угрозы звучат.

"Я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он человек не только умный, он прагматичный человек. Я с трудом себе представляю, что будут решения, которые наносят вред американской экономике", - уверяет военный преступник Путин.

Диктатор также отметил необходимость встречи с Трампом, чтобы, "опираясь на реалии сегодняшнего дня", спокойно обсудить все направления, которые представляют интерес для обеих стран.

Реакция Украины относительно планов Трампа давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что энергоресурсы, в частности нефть, является одним из ключевых факторов для принуждения России к миру. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

По его словам, мир возможен только благодаря силе. Главное - не уменьшать давление на Россию, которая является единственным виновником этой войны и стремится продолжать и затягивать агрессию и оккупацию.

"Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть - это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности", - сказал он.

Зеленский также отметил, что Европа должна активнее сотрудничать с США и другими международными партнерами по вопросам энергоресурсов, вместо того, чтобы обращаться к России.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп способен завершить войну в Украине быстрее любого другого в мире. Об этом он заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

"Он (Трамп - ред.) на сегодня просто не может знать всех деталей, чем все закончится, на мой взгляд. Я это чувствовал по встречам, что он хочет этого (завершения войны - ред.). Я ему говорил откровенно, что Путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и так далее может это ускорить.

Зеленский отметил, что Трамп уже призвал Россию прекратить войну, предупредив, что иначе ситуация для нее только ухудшится.

По мнению президента Украины, Трамп может ускорить окончание войны благодаря мощи США, внедрению санкций и использованию своего влияния. Зеленский подчеркнул, что из-за силы американской армии, экономического влияния США на мировую экономику и личных качеств Трамп имеет потенциал решить этот вопрос быстрее, чем кто-либо другой.

"Я считаю, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше", - сказал Владимир Зеленский.

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