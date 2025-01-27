Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Война закончится немедленно": Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция Украины

Юрий Берендий
27 января 2025, 16:03обновлено 27 января, 16:42
681
Экономическое давление, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может стать решающим инструментом для принуждения России к завершению войны в Украине.
'Война закончится немедленно': Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция Украины
Как "немедленно" остановить войну в Украине - что ждет Россию / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Коротко:

  • Какой сюрприз президент США готовит для РФ
  • Что Трамп предложил Путину для окончания войны
  • Как можно "немедленно" остановить войну в Украине - реакция Москвы на план Трампа

Новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении России, демонстрируя готовность использовать экономическое давление для влияния на российское руководство. В своих последних заявлениях он пригрозил усилением санкций и применением рычагов в нефтяной отрасли, что может серьезно ударить по экономике РФ. Такие решительные действия направлены на то, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и искать пути к мирному урегулированию войны в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах Трампа в отношении России.

Угрозы Трампа - какой сюрприз президент США готовит для РФ

Риторика нового президента США оказалась более жесткой для Кремля, чем ожидалось, отмечает CNN.

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку", - сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме о российском диктаторе Владимире Путине.

Трамп выступил с резкими замечаниями, сосредоточившись на экономических убытках России из-за войны. Он подчеркнул, что у России возникают серьезные проблемы: "Посмотрите на их экономику", - заметил он, упомянув о высокой инфляции, которая приближается к 10%.

"Мы с ним прекрасно поладили. Я надеюсь, что он хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

Президент также намекнул на масштабные потери России в войне, которая длится уже четвертый год. По оценкам западных аналитиков, количество погибших и раненых россиян превысило 700 000 человек.

"Он не может быть в восторге. У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он борется с этим... это не делает его очень хорошим... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", - сказал Трамп о Путине.

Журналисты отмечают, что эти высказывания, как отмечают журналисты, стали одними из самых критических в отношении главы Кремля. Акцент на экономических трудностях и высоких человеческих потерях свидетельствует о том, что администрация Трампа понимает, что Россия находится под значительным давлением, и намерена это использовать.

Ранее, во время предвыборной кампании, как Трамп, так и вице-президент Джей-Ди Вэнс демонстрировали скептицизм относительно дальнейшего участия США в войне в Украине. Они неоднократно предполагали, что Украине следует согласиться на перемирие с Россией даже ценой потери части своих территорий.

Новый ультиматум Трампа об окончании войны в Украине

Впоследствии, 22 января 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Россию и ее лидера Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине, пригрозив серьезными последствиями. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его целью никогда не было нанести вред России. В своей заметке он выразил уважение к российскому народу и отметил хорошие отношения с Владимиром Путиным.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней", - сказал Трамп.

Он заявил, что должен "оказать услугу" России, которая находится в сложном экономическом положении, и ее президенту.

"Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "соглашение", и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам", - пригрозил президент США.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

По мнению Трампа, война в Украине не должна была бы начаться, если бы он находился на посту президента. Он отметил необходимость скорейшего прекращения этого конфликта, отметив, что это можно сделать "легким или тяжелым путем", но всегда лучше выбирать легкий.

"Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", - резюмировал Трамп.

Как можно "немедленно" остановить войну в Украине - план Трампа

23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с призывом к совместным действиям для снижения мировых цен на нефть. По его мнению, это может стать ключевым фактором для прекращения войны в Украине, сообщает "Суспільне".

"Вы должны снизить ее, и, честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого... Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть", - сказал он.

Трамп отметил, что ОПЕК должна была принять соответствующие меры раньше и несет значительную ответственность за сложившуюся ситуацию. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОПЕК частично ответственны за события в Украине, где "война привела к гибели миллионов людей".

Экспорт нефти и газа является основным источником доходов российского бюджета, особенно после введения санкций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

"Гибнут миллионы людей. Когда цены на нефть снизятся, я буду требовать, чтобы процентные ставки немедленно упали, и так же они должны снижаться во всем мире. Процентные ставки должны следовать за нами", - заявил президент США.

Какая цена на нефть заставит РФ пойти на переговоры

Спецпредставитель президента Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что снижение цен на нефть до 45 долларов за баррель может заставить Россию пойти на переговоры. Он отметил, что победы на поле боя сами по себе не заставят РФ прекратить войну, и предложил дополнительные меры, в частности более жесткие санкции против российского нефтяного сектора.

В настоящее время США и их союзники под руководством президента Джо Байдена установили ограничения на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В то же время 24 января стоимость нефти марки Brent, широко используемой в США, составляла около 78 долларов за баррель.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить это значение до 45 долларов за баррель, что является базовой точкой безубыточности?", - отметил Келлог.

Реакция Москвы на угрозы Трампа

В Кремле заявили, что война в Украине не зависит от мировых цен на нефть. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что снижение нефтяных цен может способствовать прекращению войны.

"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал пресс-секретарь Путина во время брифинга для российских пропагандистских СМИ.

Песков повторил привычные тезисы Кремля о якобы "угрозе для России". По его словам, конфликт возник из-за мнимой угрозы национальной безопасности РФ, угрозы россиянам, проживающим на "известных территориях", а также из-за отказа США и Европы учитывать "беспокойство" России. Он отметил, что эти факторы не имеют отношения к изменениям в ценах на нефть.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что США и РФ являются не только ведущими производителями, но и потребителями нефти, поэтому санкционные ограничения якобы наносят вред обеим странам. Поэтому он выразил сомнение, что новый президент США Дональд Трамп решится реализовать свои угрозы по усилению санкций. Такое мнение Путин озвучил в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин".

"Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены - плохо... (Поскольку) нужно производить другие товары внутри страны, используя энергоносители. И очень низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", - объясняет свое мнение российский диктатор.

По мнению Путина, в сфере энергетики существует немало вопросов, которые могут быть взаимно выгодными для США и России. Он подчеркнул, что "есть о чем поговорить" и выразил недоверие, что президент Трамп примет решение о новых санкциях, даже если такие угрозы звучат.

"Я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он человек не только умный, он прагматичный человек. Я с трудом себе представляю, что будут решения, которые наносят вред американской экономике", - уверяет военный преступник Путин.

Диктатор также отметил необходимость встречи с Трампом, чтобы, "опираясь на реалии сегодняшнего дня", спокойно обсудить все направления, которые представляют интерес для обеих стран.

Реакция Украины относительно планов Трампа давить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что энергоресурсы, в частности нефть, является одним из ключевых факторов для принуждения России к миру. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

По его словам, мир возможен только благодаря силе. Главное - не уменьшать давление на Россию, которая является единственным виновником этой войны и стремится продолжать и затягивать агрессию и оккупацию.

"Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть - это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности", - сказал он.

Зеленский также отметил, что Европа должна активнее сотрудничать с США и другими международными партнерами по вопросам энергоресурсов, вместо того, чтобы обращаться к России.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп способен завершить войну в Украине быстрее любого другого в мире. Об этом он заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

"Он (Трамп - ред.) на сегодня просто не может знать всех деталей, чем все закончится, на мой взгляд. Я это чувствовал по встречам, что он хочет этого (завершения войны - ред.). Я ему говорил откровенно, что Путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и так далее может это ускорить.

Зеленский отметил, что Трамп уже призвал Россию прекратить войну, предупредив, что иначе ситуация для нее только ухудшится.

По мнению президента Украины, Трамп может ускорить окончание войны благодаря мощи США, внедрению санкций и использованию своего влияния. Зеленский подчеркнул, что из-за силы американской армии, экономического влияния США на мировую экономику и личных качеств Трамп имеет потенциал решить этот вопрос быстрее, чем кто-либо другой.

"Я считаю, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше", - сказал Владимир Зеленский.

Вам также могут быть интересными новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп санкции США Выборы в США Трамп новости Инаугурация Трампа 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Война закончится немедленно": Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция Украины

"Война закончится немедленно": Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция Украины

16:03Мир
Для украинцев введут накопительную пенсию: куда будут идти средства

Для украинцев введут накопительную пенсию: куда будут идти средства

15:40Украина
Буданов не говорил об "угрозе существования Украины": ГУР прояснило ситуацию

Буданов не говорил об "угрозе существования Украины": ГУР прояснило ситуацию

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

Цена "полетит" вверх: в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

После +19 градусов начнутся ливни и снег: когда Украину атакует сильная непогода

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили "тайную комнату"

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:46

Важный сигнал: почему на шинах появляются шишки - как избежать проблем на дороге

16:44

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

16:31

Психолог назвал 5 "ошибок мышления", которые разрушают психику человека

16:20

Путинистка Кудрявцева знатно оконфузилась в бассейне: что случилось

16:06

Украину "выбили" из топ-3: кто оказался среди лидеров Евровидения-2025

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
16:04

В дом придет счастье и радость: что нужно сделать 28 января - приметы

16:03

"Война закончится немедленно": Трамп выставил ультиматум РФ - какая позиция УкраиныВидео

16:01

Путин будет использовать все рычаги влияния перед встречей с Трампом - Селезнев

15:40

Для украинцев введут накопительную пенсию: куда будут идти средства

Реклама
15:26

Больше, чем территория: для чего ВСУ удерживать Курщину - эксперт назвал козырь

15:19

IQ-тест для самых умных: найдите лягушку среди множества листьев за 5 секунд

15:16

"Два года откладывала": известная актриса призналась, сколько стоит ее новое авто

15:08

Буданов не говорил об "угрозе существования Украины": ГУР прояснило ситуациюВидео

14:39

"Женился на бабушке": необычная история любви пары с 37-летней разницей в возрасте

14:34

Алина Гросу показала любимого мужчину

14:25

ВСУ отошли от Великой Новоселки: бойцы сдерживают наступление РФ на окраинах

14:14

Лучшие сидераты для огорода: защитят и удобрят почву, улучшат урожай

14:12

Тучи над Харьковщиной сгущаются: РФ расширила важный плацдарм - разведка

14:09

Очень вкусный теплый салат: потрясный рецепт за 10 минутВидео

13:49

На сериале выросли целые поколения: в России умер актер из "Папиных дочек"

Реклама
13:37

Через 10 месяцев после развода: известный ведущий женится во второй раз

13:19

Ударит +17: когда в Украине будет пик самой высокой температуры - синоптик назвала дату

13:10

Европа готовится к переговорам с Украиной: в Reuters дали прогнозы на транзит газа

12:50

Какие 3 бытовых прибора нельзя оставлять включенными в розетку: они увеличат счета

12:44

Трагическая гибель Анны Жук в ДТП: водителю легковушки сообщили о подозрении

12:43

Цены тарифов lifecell в феврале значительно вырастут: кого не коснутся изменения

12:33

Зеленский прибыл в Польшу: какая причина и программа визита

12:25

Трамп хочет завершить войну на выгодных Украине условиях: СМИ выяснили детали

12:08

ИИ, полиамория, мукбанг - новые эпизоды "Говорить вся країна" покажут на 1+1 Украина

12:05

Лукашенко предложил "миротворцев" для Украины: ЦПД назвал скрытый мотив

11:59

Армия РФ готовится к захвату Торецка: аналитики раскрыли циничный план РФ

11:58

"Думала, что любовь живет три года": Подкопаева показала редкие кадры с мужем

11:48

"Жал руку путину и торговал с рф", - против Порошенко просят применить санкции

11:39

ВСУ прорвались вперед в Курской области: в ISW заявили о мощных контратаках

11:23

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании "переизбрания" Лукашенко - СМИ

11:14

Весь можно не стирать: чем вывести жирное пятно с пуховика

11:06

Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

11:01

Украинская певица назвала год, когда закончится война в Украине

10:54

Трамп с Путиным ведут дипломатическую игру: в NYT назвали риск для Украины

10:40

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Реклама
10:17

"У них не останется прибыли": Курносова сказала, что подорвет возможности РФ воевать

10:06

"Рана глубокая": жена Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением

10:02

Армия РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько сбили силы ПВО

09:53

Удача на их стороне: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

09:43

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

09:26

Гороскоп на завтра 28 января: Ракам - прибыль, Скорпионам - радостное известие

09:20

Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

09:13

Выбросить РФ из газовой трубы и заработать на этоммнение

09:00

За посылку дороже 45 евро - новый налог. Почему депутаты хотят ужесточить налогообложение импорта

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять