Трамп хочет завершить войну на выгодных Украине условиях: СМИ выяснили детали

Зеленский не поехал на инаугурацию Тармпа, но он послал своего заместителя, к которому отнеслись с огромным уважением. И это знаковый жест.

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Трамп серьезно подходит к завершению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

Трамп серьезно подходит к вопросу завершения войны РФ и Украины

Встреча Зеленского и Трампа должна произойти в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине весной на условиях, которые будут выгодны Украине. Об этом 26 января сообщило издание The Independent со ссылкой на осведомленные источники.

"Тем, кто обеспокоен ситуацией в Украине, следует обратить внимание на присутствие Давида Арахамии (лидера фракции "Слуга народа" – ред.) на инаугурации Трампа. Это знаковый жест, подчеркивающий стремление президента США обеспечить Украине хорошее соглашение", - сказал один из собеседников издания.

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Источник журналистов добавил, что Трамп серьезно подходит к вопросу урегулирования войны и, как ожидается, он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом официальная встреча лидеров может состояться в ближайшие недели.

Отмечается также, что Арахамия была одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, допущенных в ротонду Капитолия на инаугурации Трампа. Источник издания подчеркнул, что на мероприятии к лидеру фракции Слуга народу отнеслись "с большим уважением".

"Зеленский не счел возможным лично поехать на инаугурацию, но он послал своего заместителя, к которому отнеслись с огромным уважением", - отметил собеседник.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Мирные переговоры России и Украины

Как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор. ABC News пишет, что стороны могут обсудить несколько основных вопросов.

24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что Путин пытается манипулировать стремлением президента США Дональда Трампа достичь мира. Зеленский подчеркнул, что российские манипуляции больше не будут иметь успеха.

Тем временем аналитики выделили четыре реалистичных варианта завершения войны России против Украины, в том числе отвергая маловероятные, такие как внезапная смерть Владимира Путина или неожиданный прорыв украинского контрнаступления. Решающую роль в положительном для Украины исходе войны может сыграть новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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