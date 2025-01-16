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Зеленский резко ответил Фицо насчет переговоров с Путиным и напомнил о покушении

Алексей Тесля
16 января 2025, 14:40
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Владимир Зеленский напомнил Роберту Фицо о покушении на него в качестве примера недопустимости потакания агрессии.
Зеленский резко ответил Фицо насчет переговоров с Путиным и напомнил о покушении
Владимир Зеленский прокомментировал высказывания Роберта Фицо / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента

Главное:

  • Руководство Словакии играет на теме войны
  • Недопустимы дискуссии о нормализации отношений с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости дискуссии о нормализации отношений с РФ, комментируя недавние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Руководство Словакии играет в очень опасные вещи. Оно в это играет, пока война не пришла в его дом, и все. Оно этого не понимает. Я считаю, что зло должно быть наказано", - сказал Зеленский в интервью польским СМИ.

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По его словам, у него был разговор на эту тему с Фицо и он привел ему покушение на него в качестве примера недопустимости потакания агрессии.

"Мы сидели, и он мне снова говорил: здесь надо еще понять, где зло, где не зло и так далее. Я ему сказал, что нельзя прощать убийц. И я считаю, что это должна быть общая позиция. И я сказал ему, что в Вас стреляли. Почему Вы не простили? Почему Вы арестовали этого человека, который стрелял в вас, который Вас ранил? И я ему это напомнил и сказал: мы все, несмотря на Вашу позицию, мы все осудили такие шаги, потому что стреляли прямо в живого человека", - сказал президент Украины.

"Это грех - стрелять, убивать, резать, грабить и так далее. И потому Путин, он такой же, он стреляет в живых людей. Да, чужими руками", - пояснил Зеленский.

Он считает, что "в Словакии это политическая игра". "И когда он (Фицо, - ред.) так играет, он начинает менять общественное мнение в своем государстве. Начинает менять, благодаря информационным площадкам. Если ты ежедневно говоришь, и у тебя есть люди, которые тебя слушают, и ты каждый день им говоришь, я сегодня говорил с Путиным, встречался с Путиным, его провоцировали, он не хотел войны - это очень опасно", - отметил глава государства.

При этом он отметил, что речь не о всех людях, и в Словакии у жителей "разные мнения".

"Я считаю, что самый большой вызов в том, что политики не понимают до конца, что это такое война", - добавил Зеленский.

Как сообщал Главред, Украина официально прекратила транзит газа из России через свою территорию в страны Европейского Союза. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок газа РФ.

Ранее сообщалось, почему на самом деле Венгрия и Словакия зависимы от газа РФ. Михаил Гончар рассказал, что обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсифицировать поставки газа.

Напомним, ранее Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину. Он заявил, что такой шаг со стороны Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, в отличие от Российской Федерации. Премьер также отметил, что в 2025 году политика его правительства будет неизменной.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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