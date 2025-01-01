Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа через собственную территорию в страны ЕС и Молдову, несмотря на активное противодействие Словакии.

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Новости Украины - как повлияет на Украину остановка транзита газа из РФ и как реагирует мир / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

Как в Словакии отреагировали на прекращение транзита газа из России по территории Украины

Как прекращение транзита повлияет на украинцев

Какие риски несет остановка транспортировки российского газа для Украины

С 1 января Украина официально остановила транзит российского природного газа через свою территорию в страны Европейского Союза и Молдову.

Украина долгое время заявляла о намерении прекратить транзит российского газа, однако реализовать это удалось лишь после завершения 31 декабря 2024 года пятилетнего соглашения, заключенного в 2019-м. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок российского газа.

видео дня

Как сообщили в Минэнерго, с 1 января в 07:00 транспортировка российского природного газа через территорию Украины была остановлена из соображений национальной безопасности. Украина заблаговременно проинформировала об этом международных партнеров. Газотранспортная система страны перешла на работу без транзита российского газа, обеспечивая стабильные поставки для украинских потребителей.

Главред собрал главное, что стоит знать об остановке транзита российского газа через Украину.

Реакция Словакии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо, который угрожал остановить поставки электроэнергии в Украину в случае ее отказа от транзита российского газа, в своем видеообращении заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину якобы нанесет ущерб Европейскому Союзу, передает "Радио Свобода".

Фицо отметил, что независимо от того, "слоны" дружат или воюют, всегда страдает "трава". Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Словакия оказалась в положении "травы" из-за остановки транзита газа РФ через Украину.

По его словам, такие действия будут иметь серьезные последствия для всех стран ЕС, однако Россия существенно не пострадает.

Кроме того, Фицо отметил, что в 2025 году Словакия будет продолжать придерживаться "двухпутной политики", направленной на сотрудничество со всеми сторонами мира, уважение к международному праву и невмешательство во внутренние дела других государств.

Позиция Еврокомиссии

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января стало ожидаемым шагом, к которому Европейский Союз заблаговременно подготовился. Как сообщили в Еврокомиссии в комментарии "Суспільному", более года продолжалась координация с государствами-членами для обеспечения готовности к такому сценарию, а также для организации альтернативных поставок газа странам, которые могут подвергнуться наибольшему влиянию.

"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить поставки газа нерусского происхождения в страны Центрально-Восточной Европы альтернативными маршрутами. С 2022 года она была усилена новыми значительными мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа)", - говорится в комментарии Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что за последние годы архитектура газоснабжения ЕС была значительно укреплена благодаря мерам по энергоэффективности и активному развитию возобновляемых источников энергии.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Ситуация в Молдове

13 декабря парламент Молдовы поддержал правительственную инициативу о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Об этом сообщает NewsMaker. Это решение связано с планами Украины прекратить транзит российского газа в Европу, что создает риски для энергоснабжения в Молдове, которая в значительной степени зависит от этого маршрута.

Премьер-министр Дорин Речан предупредил о возможности полного прекращения поставок газа в Приднестровье, откуда он поступает на всю территорию страны, а также перебои с поставками электроэнергии из Приднестровья на правый берег Днестра. Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней и предоставит правительству необходимые полномочия для оперативного реагирования на энергетический кризис.

Временно исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан заверил, что Молдова имеет достаточные запасы газа, которые обеспечат потребности правобережной части страны до конца марта 2025 года. Об этом сообщает "Европейская правда".

Он также сообщил, что компания учла заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в Приднестровье с 1 января 2025 года из-за задолженности.

Стоит отметить, что с конца 2022 года весь российский газ, который поставлялся в Молдову, направлялся в Приднестровье для генерации электроэнергии и бытового использования. Хотя контракт с "Газпромом" остается в силе до октября 2026 года, с осени 2022 года объемы поставок были значительно сокращены до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше потребностей страны в зимний период.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

В среду, 1 января, в непризнанном Приднестровье начались масштабные отключения газа в котельных, частных домах и многоквартирных жилых домах с автономным отоплением.

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину местных жителей предупредили о возможных перебоях с поставками газа и тепла. Как сообщают пресс-служба ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" и издание NewsMaker, отключение было запланировано на 1 января 2025 года с 12:00 по местному времени. В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет оставаться доступным только до момента критического снижения давления в сети.

Что известно о Приднестровье / Инфографика: Главред

Кроме того, компания "Тирастеплоэнерго" заявила, что с 7 часов утра в жилых домах была прекращена подача тепла и горячей воды, за исключением больниц и социальных учреждений.

Как прекращение транзита газа из России повлияет на украинцев

Прекращение транзита российского газа с 1 января 2025 года не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, отметив высокий уровень подготовки Украины к новым условиям.

"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца", - сказал он.

Кто такой Герман Глущенко 29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" по вопросам развития Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко работал вице-президентом государственного предприятия "НАЭК" "Энергоатом". Отвечал за перспективы развития компании, реализацию новых проектов, международные и правовые направления. По образованию - юрист.

Он отметил, что все необходимые технические мероприятия были выполнены Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - добавил Галущенко.

Кроме того, ОГТСУ договорился о расширении гарантированных мощностей для обеспечения поставок газа как внутри страны, так и для европейских партнеров.

В частности, в 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности на южном направлении через "Вертикальный коридор", а также дополнительные мощности для поставок газа из Польши.

Какие риски несет остановка транспортировки российского газа для Украины

Украинская газотранспортная система, одна из крупнейших в мире, с начала полномасштабного вторжения РФ не становилась объектом ракетных атак из-за транзита российского газа. Однако эта ситуация может измениться с 1 января 2025 года, когда Украина прекратит транзит газа после завершения действующего соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Украинская сеть газопроводов имеет протяженность 38,6 тыс. км. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что транзит российского газа, который финансирует военную машину Кремля, больше не будет разрешен.

"Если это [транзит российского газа - ред.] прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это были газовые хранилища и источники питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой", - пишет издание.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Bloomberg отмечает, что перспективы транзита газа через Украину находятся в критическом моменте. На Киев оказывают давление премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пригрозил прекращением поставок электроэнергии, и центральноевропейские компании, особенно в Венгрии, которая зависит от российского газа. Они настаивают на продлении соглашения после его окончания 31 декабря.

В случае остановки транзита объемы экспорта российского газа в Европу уменьшатся почти вдвое - до 16 млрд кубометров, а потери РФ составят около $5,3 млрд в год.

Реакция "Газпрома"

Российская компания "Газпром" объявила о прекращении поставок газа через территорию Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании в среду, 1 января. В заявлении напомнили, что срок действия соглашения, заключенного 30 декабря 2019 года между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по транспортировке российского газа, а также соглашения о сотрудничестве между операторами газотранспортных систем обеих стран, завершился.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать эти соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", - подчеркнули в российской компании.

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