Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

Юрий Берендий
1 января 2025, 16:41
461
С 1 января Украина прекратила транзит российского газа через собственную территорию в страны ЕС и Молдову, несмотря на активное противодействие Словакии.
Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир
Новости Украины - как повлияет на Украину остановка транзита газа из РФ и как реагирует мир / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • Как в Словакии отреагировали на прекращение транзита газа из России по территории Украины
  • Как прекращение транзита повлияет на украинцев
  • Какие риски несет остановка транспортировки российского газа для Украины

С 1 января Украина официально остановила транзит российского природного газа через свою территорию в страны Европейского Союза и Молдову.

Украина долгое время заявляла о намерении прекратить транзит российского газа, однако реализовать это удалось лишь после завершения 31 декабря 2024 года пятилетнего соглашения, заключенного в 2019-м. Остановка транзита уже вызвала напряженность в отношениях Киева с Венгрией и Словакией, которые больше всего зависят от поставок российского газа.

видео дня

Как сообщили в Минэнерго, с 1 января в 07:00 транспортировка российского природного газа через территорию Украины была остановлена из соображений национальной безопасности. Украина заблаговременно проинформировала об этом международных партнеров. Газотранспортная система страны перешла на работу без транзита российского газа, обеспечивая стабильные поставки для украинских потребителей.

Главред собрал главное, что стоит знать об остановке транзита российского газа через Украину.

Реакция Словакии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо, который угрожал остановить поставки электроэнергии в Украину в случае ее отказа от транзита российского газа, в своем видеообращении заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину якобы нанесет ущерб Европейскому Союзу, передает "Радио Свобода".

Фицо отметил, что независимо от того, "слоны" дружат или воюют, всегда страдает "трава". Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Словакия оказалась в положении "травы" из-за остановки транзита газа РФ через Украину.

По его словам, такие действия будут иметь серьезные последствия для всех стран ЕС, однако Россия существенно не пострадает.

Кроме того, Фицо отметил, что в 2025 году Словакия будет продолжать придерживаться "двухпутной политики", направленной на сотрудничество со всеми сторонами мира, уважение к международному праву и невмешательство во внутренние дела других государств.

Позиция Еврокомиссии

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января стало ожидаемым шагом, к которому Европейский Союз заблаговременно подготовился. Как сообщили в Еврокомиссии в комментарии "Суспільному", более года продолжалась координация с государствами-членами для обеспечения готовности к такому сценарию, а также для организации альтернативных поставок газа странам, которые могут подвергнуться наибольшему влиянию.

"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой, чтобы обеспечить поставки газа нерусского происхождения в страны Центрально-Восточной Европы альтернативными маршрутами. С 2022 года она была усилена новыми значительными мощностями по импорту СПГ (сжиженного природного газа)", - говорится в комментарии Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что за последние годы архитектура газоснабжения ЕС была значительно укреплена благодаря мерам по энергоэффективности и активному развитию возобновляемых источников энергии.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Ситуация в Молдове

13 декабря парламент Молдовы поддержал правительственную инициативу о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Об этом сообщает NewsMaker. Это решение связано с планами Украины прекратить транзит российского газа в Европу, что создает риски для энергоснабжения в Молдове, которая в значительной степени зависит от этого маршрута.

Премьер-министр Дорин Речан предупредил о возможности полного прекращения поставок газа в Приднестровье, откуда он поступает на всю территорию страны, а также перебои с поставками электроэнергии из Приднестровья на правый берег Днестра. Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней и предоставит правительству необходимые полномочия для оперативного реагирования на энергетический кризис.

Временно исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан заверил, что Молдова имеет достаточные запасы газа, которые обеспечат потребности правобережной части страны до конца марта 2025 года. Об этом сообщает "Европейская правда".

Он также сообщил, что компания учла заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в Приднестровье с 1 января 2025 года из-за задолженности.

Стоит отметить, что с конца 2022 года весь российский газ, который поставлялся в Молдову, направлялся в Приднестровье для генерации электроэнергии и бытового использования. Хотя контракт с "Газпромом" остается в силе до октября 2026 года, с осени 2022 года объемы поставок были значительно сокращены до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше потребностей страны в зимний период.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

В среду, 1 января, в непризнанном Приднестровье начались масштабные отключения газа в котельных, частных домах и многоквартирных жилых домах с автономным отоплением.

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину местных жителей предупредили о возможных перебоях с поставками газа и тепла. Как сообщают пресс-служба ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" и издание NewsMaker, отключение было запланировано на 1 января 2025 года с 12:00 по местному времени. В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет оставаться доступным только до момента критического снижения давления в сети.

приднестровье
Что известно о Приднестровье / Инфографика: Главред

Кроме того, компания "Тирастеплоэнерго" заявила, что с 7 часов утра в жилых домах была прекращена подача тепла и горячей воды, за исключением больниц и социальных учреждений.

Как прекращение транзита газа из России повлияет на украинцев

Прекращение транзита российского газа с 1 января 2025 года не повлияет на обеспечение газом украинских потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, отметив высокий уровень подготовки Украины к новым условиям.

"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца", - сказал он.

Кто такой Герман Глущенко

29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" по вопросам развития Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко работал вице-президентом государственного предприятия "НАЭК" "Энергоатом". Отвечал за перспективы развития компании, реализацию новых проектов, международные и правовые направления.

По образованию - юрист.

Он отметил, что все необходимые технические мероприятия были выполнены Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - добавил Галущенко.

Кроме того, ОГТСУ договорился о расширении гарантированных мощностей для обеспечения поставок газа как внутри страны, так и для европейских партнеров.

В частности, в 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности на южном направлении через "Вертикальный коридор", а также дополнительные мощности для поставок газа из Польши.

Какие риски несет остановка транспортировки российского газа для Украины

Украинская газотранспортная система, одна из крупнейших в мире, с начала полномасштабного вторжения РФ не становилась объектом ракетных атак из-за транзита российского газа. Однако эта ситуация может измениться с 1 января 2025 года, когда Украина прекратит транзит газа после завершения действующего соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Украинская сеть газопроводов имеет протяженность 38,6 тыс. км. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что транзит российского газа, который финансирует военную машину Кремля, больше не будет разрешен.

"Если это [транзит российского газа - ред.] прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это были газовые хранилища и источники питания. Это также создаст технические проблемы, которые усложнят отопление домов по всей Украине зимой", - пишет издание.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Bloomberg отмечает, что перспективы транзита газа через Украину находятся в критическом моменте. На Киев оказывают давление премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пригрозил прекращением поставок электроэнергии, и центральноевропейские компании, особенно в Венгрии, которая зависит от российского газа. Они настаивают на продлении соглашения после его окончания 31 декабря.

В случае остановки транзита объемы экспорта российского газа в Европу уменьшатся почти вдвое - до 16 млрд кубометров, а потери РФ составят около $5,3 млрд в год.

Реакция "Газпрома"

Российская компания "Газпром" объявила о прекращении поставок газа через территорию Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании в среду, 1 января. В заявлении напомнили, что срок действия соглашения, заключенного 30 декабря 2019 года между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по транспортировке российского газа, а также соглашения о сотрудничестве между операторами газотранспортных систем обеих стран, завершился.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать эти соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", - подчеркнули в российской компании.

Вам также могут быть интересны новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Газпром газ транзит газа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

17:42Украина
ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

17:40Украина
Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

17:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

В Украине объявили 3 уровень опасности: когда придет морозное похолодание

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

Последние новости

17:42

Россияне перебрасывают резервы: Сырский назвал грандиозные потери РФ на Курщине

17:40

ГУР парализовало работу "Лукойла": россиян "поздравили" кибератакой - СМИ

17:32

Важная замена в ЕС: Польша переняла председательство у Венгрии, чего ждет Украина

17:23

Штурмуют малыми группами и танками: в ВСУ рассказали о боях с РФ за один город

16:41

Украина прекратила транзит газа из РФ: какие будут последствия и как реагирует мир

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
16:39

В США в новогоднюю ночь авто въехало в толпу, водитель открыл огонь: много жертв

16:19

Войска РФ пытаются форсировать Оскол в Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

16:00

Есть считанные месяцы: Украина может начать реальный переговорный процесс - Денисенко

15:39

Дейнеко на передовой: "Хочу, чтобы этот год стал годом нашей победы"Фото

Реклама
15:33

Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

15:32

Будет еще теплее, чем 1 января: синоптик рассказала о погоде на завтра

15:25

"Россия идет на риск": эксперт назвал болевую точку российских войск

14:43

Влияют ли санкции против РФ на ход войны в Украине: ответ экспертаВидео

14:33

Что ждет Украину в войне в 2025-м: в Третьей штурмовой сделали прогноз

14:27

Чем отличаются 2 трактора: надо найти 3 отличия за 11 секунд

14:16

Прекращение огня является необходимостью: РФ не сможет вести войну - Ингрэм

13:53

Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

13:20

Как в домашних условиях постирать подушку из перьев или пуха: простая инструкция

13:16

Россия "хочет" закончить войну к "сакральной дате": СМИ узнали детали

12:50

Кто из мировых звезд станет родителем в 2025 году

Реклама
12:44

Путинист Филипп Киркоров сделал ошарашивающее заявление о своей дочери

12:37

Пострадает ЕС: Фицо прокомментировал остановку транзита газа РФ через Украину

12:35

После прекращения транзита газа ГТС Украины может стать новой целью атак РФ — Bloomberg

12:21

Конец транзита газа из России в Европу: опубликовано заявление

12:08

ВСУ в новогоднюю ночь ликвидировали много оккупантов на пути к Покровску - детали

11:47

"Не бойтесь рисковать": Рамина Эсхакзай засветила своего нового бойфренда

11:21

За 2024 год РФ оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат – ISW

11:11

ВСУ сообщили о разрушении врагом позиций в двух важных городах Донецкой области

11:07

Что будет с долларом в 2025 году: в НБУ сделали прогноз

10:58

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертваФото

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Тиграм - обвинения, Быкам - перемены

10:29

Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

10:26

Дочь Лорак удивила выдающимися формами и выщипанными бровямиВидео

09:58

Увеличение пенсии на почти тысячу гривен: кто может рассчитывать на прибавку

09:53

Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

09:48

Предательница Лолита призналась в своем бегстве из РФ - что случилось

09:32

Нарядные Галкин и Пугачева зажгли под елкойВидео

09:25

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - удовольствие, Львам - неожиданные подарки

09:07

Потап проигнорировал Настю Каменских в новогоднюю ночь - детали

09:00

Высокие налоги, но стабильный курс: Новак - о прогнозе для экономики Украины на 2025 год

Реклама
08:43

Атака дронов на Киев: обломки упали в двух районах столицы, вспыхнули пожарыФото

08:10

5 вопросов о 2025 годумнение

06:30

Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто

06:10

Обращение деревянного Путина по случаю НГ: что сказал диктатормнение

05:28

"Трамп может повернуться к Украине спиной": названы цели нового президента США

04:32

Чем убрать снег из машины: безопасные лайфхаки для водителей

03:33

Пропавшую женщину не могли найти 2 года: правда открылась благодаря Google-картам

02:30

Никогда не отступают от своего: названы Зодиаки, с которыми бесполезно спорить

01:30

Кто придумал название "Селедка под шубой": как салат покорил кухни украинцев

01:30

Дмитрий Комаров поделился планами на 2025 год: "Встречи которые поражают"

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять