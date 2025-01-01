Есть считанные месяцы: Украина может начать реальный переговорный процесс - Денисенко

Эксперт предупредил, что выход на переговорные позиции в ближайшее время для Украины имеет критическое значение.

https://glavred.info/ukraine/est-schitannye-mesyacy-ukraina-mozhet-nachat-realnyy-peregovornyy-process-denisenko-10626857.html Ссылка скопирована

Развитие событий на фронте напрямую будет зависеть от начала переговорного процесса / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Денисенко:

Переговоры могут начаться не раньше февраля

Если диалог не начнется, война продолжится еще на год

Россия не хочет начинать переговоры

Переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией сейчас активно обсуждаются на международной арене. По словам политического эксперта Вадима Денисенко, Украине необходимо в ближайшее время выйти на переговорные позиции.

Как он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо", если до конца мая это не будет сделано, существует высокий риск продолжения войны на еще один год, вместо установления мира.

видео дня

"Думаю, что реальный переговорный процесс имеет шансы начаться не раньше февраля. И он продлится, вероятно, несколько месяцев", - подчеркнул Денисенко.

Эксперт указал на важный нюанс в переговорном процессе, вспомнив недавний визит российского политика Дмитрия Медведева в Китай. Там он донес до Си Цзиньпина месседж о том, что Россия сейчас не собирается вести никаких переговоров и разве что хочет выставлять условия для переговоров, которые не устроят ни Украину, ни ЕС, ни США.

"Какие это условия? Во-первых, Украина никогда не будет вступать в НАТО. Второе условие озвучил Лавров несколько дней назад, когда сказал, что требования России - это чехословацкий или финский сценарий, когда страна вынуждена официально отказаться от части своей территории. То есть Лавров требует, чтобы Украина на переговорах официально заявила, что она отказывается от Крыма, Запорожской области, Донетчины, Луганщины и Херсонщины. Но это невозможно", - пояснил Денисенко

Окончание войны в Украине - что известно

Напомним, аналитики ISW сообщали, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Ранее в СМИ писали, якобы избранный президент США Дональд Трамп направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его "рассмотреть прекращение огня и отказ от временно оккупированных Россией территорий".

Накануне, как писал Главред, появилась информация якобы Трамп может попытаться принудить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России, или даже отказаться от поддержки Киева.

Больше новостей:

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред