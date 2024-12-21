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Трамп хочет принудить Украину заключить мир с Россией: в СМИ раскрыли важные детали

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 14:30обновлено 21 декабря, 15:44
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Европа оказалась в сложном положении в контексте войны в Украине.
Трамп хочет принудить Украину заключить мир с Россией: в СМИ раскрыли важные детали
Трамп хочет провести мирные переговоры / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Главное из материала:

  • Какие планы у Трампа на Украину после собственной инаугурации
  • В политике США произойдут определенные изменения - при чем здесь Украина

Европейские союзники и Украина приближаются к критическим неделям перед инаугурацией Дональда Трампа, когда на кону стоят суверенитет Украины и безопасность Европы.

В публикации Financial Times говорится о возможной политике Дональда Трампа в отношении Украины после его инаугурации. В частности, упоминается, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить мирное соглашение на условиях, выгодных России, или даже отказаться от поддержки Киева.

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Также сообщается о сложной ситуации, в которой оказалась Европа в контексте войны в Украине. Европейские лидеры утверждают, что любое мирное урегулирование не должно навязываться без участия Украины. Однако из-за внутренних политических проблем в отдельных европейских странах, таких как Франция и Германия, Европа не в состоянии действовать с большой силой, чтобы влиять на ситуацию.

Упоминается, что большинство европейских стран вместе с Великобританией и Норвегией продолжают поддерживать Украину, хотя некоторые страны, как Венгрия и Словакия, занимают другую позицию. В то же время подчеркивается важность четкого заявления о готовности Европы поддерживать Украину. Макрон также подчеркивает необходимость Европы брать больше ответственности за свою безопасность.

Также отмечено, что в контексте войны в Украине есть определенные изменения в политике США, в частности из-за одобрения использования дальнобойного оружия для ударов по России, что может усилить давление на Москву.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ. Украина с Европой должна начинать переговоры о сталом мире с сильной позиции. В январе избранный президент США Дональд Трамп усилит усилия для завершения войны.

В МИД сделали заявление о переговорах с Россией. Вопрос о возможных переговорах Украины и РФ следует задавать российской стороне. Если Москва не хочет мира, значит, нужно усилить на нее давление для того, чтобы принудить Кремль к миру, считает Георгий Тихий.

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали. По словам канцлера, цель подобных разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

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