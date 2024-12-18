Спецпредставитель Трампа по Украине готов посетить РФ, если его пригласят - СМИ

Кит Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим.

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Кит Келлог готов приехать в РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

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Возможная поездка окончательно не утверждена

Визит будет сосредоточен на сборе информации, а не на реализации какой-то цели

Специальный представитель новоизбранного американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в январе 2025 года и будет не против встреч в Москве, если его пригласят, пишет Bloomberg.

По данным информатора, знакомого с ситуацией, Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.

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"Потенциальная готовность Келлога посетить Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы неординарным шагом для американского чиновника на фоне ряда санкций против России, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года", - считают в Bloomberg.

Собеседница подчеркнула, что поездка будет сосредотачиваться на сборе информации, а не на реализации какой-то конкретной политической цели.

В то же время в команде Дональда Трампа пока не ответили на запрос Bloomberg относительно подобной запланированной поездки.

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Ранее Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

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