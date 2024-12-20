Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали

Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен повторно поговорить с главой Кремля.

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Россия должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины - Шольц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается снова поговорить с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Оккупанты должны прекратить военную агрессию против Украины и вывести с ее территории свои войска.

"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", - цитирует Tagesschau слова Шольца, сказанные в ходе совместной пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом.

По словам канцлера, цель подобных разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

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Впрочем, Шольц не стал сообщать о том, когда будет следующий разговор с Путиным и не назвал условий переговоров.

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Как сообщал Главред, после поездки в Киев Шольц обратился к Путину. Немецкий канцлер сказал, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Позже Шольц провел телефонный разговор с Трампом. Оба лидера договорились о том, что будут пытаться как можно быстрее найти путь к справедливому миру в Украине. Шольц повторно пообещал не прекращать поддержку украинского государства.

Шольц собрался поехать с "мирной миссией" в Москву, узнали немецкие журналисты издания Spiegel. Впрочем, в канцелярии Шольца эту информацию решительно опровергли.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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