Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается снова поговорить с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Оккупанты должны прекратить военную агрессию против Украины и вывести с ее территории свои войска.
"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", - цитирует Tagesschau слова Шольца, сказанные в ходе совместной пресс-конференции с эстонским премьером Кристеном Михалом.
По словам канцлера, цель подобных разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".
Впрочем, Шольц не стал сообщать о том, когда будет следующий разговор с Путиным и не назвал условий переговоров.
Позиция Шольца по войне России против Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, после поездки в Киев Шольц обратился к Путину. Немецкий канцлер сказал, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Позже Шольц провел телефонный разговор с Трампом. Оба лидера договорились о том, что будут пытаться как можно быстрее найти путь к справедливому миру в Украине. Шольц повторно пообещал не прекращать поддержку украинского государства.
Шольц собрался поехать с "мирной миссией" в Москву, узнали немецкие журналисты издания Spiegel. Впрочем, в канцелярии Шольца эту информацию решительно опровергли.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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