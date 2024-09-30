На железной дороге в Курской области устроили диверсию: 'Атеш' сорвали поставки техники

Партизаны из "Атеш" взорвали ключевую железнодорожную ветку России, по которой доставляют технику и боеприпасы на Курский отрезок фронта.

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Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео "Атеш"

Украинские партизаны нарушили логистику российских войск в Курской области. Они взорвали железнодорожную ветку, которую враг использует для поставки военной техники и боеприпасов. Об этом сообщило украинское партизанское движение "Атеш".

"Наши агенты взорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС РФ доставляют технику и боеприпасы на Курский отрезок фронта", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Атеш", железнодорожная линия имеет стратегическое значение для российских войск, поскольку обеспечивает постоянное снабжение оккупантов на фронте. Партизаны заявили, что диверсия на железной дороге серьезно усложнит транспортировку важной военной техники для войск РФ и ослабит их логистическую поддержку.

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"Пока ВС РФ продолжают чувствовать себя в безопасности, мы продолжаем наносить удары по их жизненно важной инфраструктуре", - добавили в движении.

Также партизаны обнародовали кадры проведенной операции в Курской области. Судя по представленной карте, диверсия произошла между Курском и Золотухино на севере области.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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Напомним, 28 сентября на железнодорожном мосту возле города Кинель в Самарской области России произошел взрыв. Взрыв повредил две бетонные опоры моста, когда через него проезжал грузовой поезд.

Также 5 июля под Екатеринбургом партизаны движения сопротивления "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге, взорвав рельсы. Они помешали доставке боеприпасов из Северной Кореи, вероятно, предназначенных для войны в Украине.

Как сообщал Главред, 12 июля партизаны движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области и подожгли сухую траву вблизи позиций 70-й мотострелковой дивизии РФ. В результате пожара уничтожено 3 блиндажа, окопы, траншеи, склады оружия и продуктов.

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