Армия РФ набирает темп, дальше - крупные города: майор ВСУ призвал украинцев "проснуться"

Продвижение оккупантов на фронте ускоряется. Украинцам нужно перестать верить в "сказки" о победе.

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Максим Жорин призвал украинцев действовать, а не мечтать о победе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОК Запад

Российская оккупационная армия активно продвигается на фронте, темпы ускоряются. Украинскому обществу нужно проснуться, а не "ждать и мечтать" о победе. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

По его словам, украинцы привыкли к продвижениям ВС РФ "где-то там на Востоке".

"Все уже вроде привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну двигаются — и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвинулись, а дальше другие города. В том числе крупные города с сотнями тысяч людей", — написал военный в Telegram 29 сентября.

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По его словам, динамика продвижений армии РФ "очень высокая", и российские оккупанты только наращивают темпы. В то же время украинские подразделения истощаются, не имея "нормальной замены" и ротаций.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении", — отметил Жорин.

По его словам, чтобы устоять, нужно действовать, а не "ждать и мечтать".

"И что очень важно — перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", — добавил офицер.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают давление на город Угледар Донецкой области. После захвата шахты "Южнодонбасская №1" войска продвигаются со стороны дач в восточную часть города, сообщила ночью 30 сентября мониторинговая группа DeepState. Аналитики отмечают, что российские войска пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, где уже появляется пехота противника.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает: не исключено, что за ударами российских оккупантов по Запорожью КАБами стоит план проведения операции на этом направлении.

Россия может значительно увеличить дальность своих управляемых авиабомб, что поставит под угрозу не только Запорожье, но и такие города, как Полтава, Днепр и Одесса. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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