РФ собирает резервы и готовит новый штурм: генерал назвал вероятное направление

Украинская и зарубежная разведки фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника, предупредил Игорь Романенко.

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/ Главред, минобороны РФ

Не исключено, что за ударами российских оккупантов по Запорожью КАБами стоит план проведения операции на этом направлении, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию", - не исключил он в эфире Radio NV.

Вместе с тем эксперт предупредил о том, что украинская и зарубежная разведки под Запорожьем фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника.

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"И это признаки того, что на этом направлении могут начаться более интенсивные боевые действия", - отметил он.

Романенко также добавил, что у врага появились дополнительные возможности бить по украинской территории благодаря тому, что они модернизировали корректируемые авиабомбы и могут их запускать с дальности 100 километров.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ранее в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска. Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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