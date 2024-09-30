УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ собирает резервы и готовит новый штурм: генерал назвал вероятное направление

Алексей Тесля
30 сентября 2024, 01:30
8
Украинская и зарубежная разведки фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника, предупредил Игорь Романенко.
Игорь Романенко, российские военные
/ Главред, минобороны РФ

Не исключено, что за ударами российских оккупантов по Запорожью КАБами стоит план проведения операции на этом направлении, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию", - не исключил он в эфире Radio NV.

Вместе с тем эксперт предупредил о том, что украинская и зарубежная разведки под Запорожьем фиксируют концентрацию дополнительных ресурсов противника.

видео дня

"И это признаки того, что на этом направлении могут начаться более интенсивные боевые действия", - отметил он.

Романенко также добавил, что у врага появились дополнительные возможности бить по украинской территории благодаря тому, что они модернизировали корректируемые авиабомбы и могут их запускать с дальности 100 километров.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ранее в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска. Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Игорь Романенко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США

Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США

23:15 Украина
"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

21:07 Политика
Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

20:23 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею 20327

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 19822

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Похолодает до минус 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки 10649

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии 7538

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

Последние новости

02:00

Екатерина Осадчая показала редкое фото старшего сына-красавца

01:30

РФ собирает резервы и готовит новый штурм: генерал назвал вероятное направление

29 сентября, воскресенье
23:15

Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США

22:35

Заморозка войны и падение режима Путина: чего ждать при негативном сценарииВидео

22:08

Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
21:30

Без розжига и за считанные минуты: как легко разжечь уголь для шашлыкаВидео

21:07

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

20:46

Как венгры своим сопротивлением советским оккупантам спасли Европумнение

20:23

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

Реклама
20:22

Впервые со Второй мировой: выборы в Австрии выиграла партия с фашистскими взглядами - СМИ

19:59

Оба сценария катастрофические: как закончится война в Украине - прогнозВидео

19:45

"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

19:40

Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – экспертВидео

19:31

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:23

Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

18:58

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

18:35

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:30

Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецептВидео

18:24

Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

18:19

"Ядерная доктрина": как Путин дал заднююВидеоблоги

Реклама
18:13

Путина уберут - свои или чужиемнение

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – экспертВидео

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

Реклама
13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять