Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко

Аналитик указывает на то, что уже к концу года дальность ударов российских авиабомб может вырасти до 100 километров.

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РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Россия может значительно увеличить дальность своих управляемых авиабомб (УАБ ), что поставит под угрозу не только Запорожье, но и такие города, как Полтава, Днепр и Одесса. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Киев 24".

По его словам, у РФ осталось десятки тысяч таких бомб со времен СССР, и они могут использовать до 3 тысяч ежемесячно. Он также отметил, что противодействовать КАБам невозможно, из-за невозможности навестись на них.

"Это не ракета, не дрон, она не имеет за собой инверсионного следа, для того, чтобы на нее наводилась например противовоздушная ракета", - пояснил он.

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Коваленко отмечает, что первый российский удар управляемыми авиабомбами по Бахмуту состоялся в 2022 году, когда высота полета бомбардировщика составляла 16 км, а дальность - 30 км. Сейчас же дальность полета этих управляемых авиабомб превышает 80 километров.

"Я не исключаю, что до конца этого года может быть улучшение характеристик УМПК до 100 километров", - отмечает он.

Если российским войскам удастся оснастить свои авиабомбы реактивными ускорителями, аналогичными французским Haber или американским JDAM, дальность их полета может превысить 150 километров, отмечает Александр Коваленко.

"Поэтому это уже угроза для Полтавы, это угроза для Днепра, даже для Одессы", - подчеркивает аналитик.

Он резюмирует, что при этом все возможности противодействия при таких расстояниях использования КАБов нивелируются, остается лишь единственный метод борьбы - нанесение ударов по носителям этих бомб.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары КАБами по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 сентября российские оккупанты совершили атаку на Запорожье с помощью управляемых авиационных бомб (КАБ), что привело к серии мощных взрывов. Около 18:00 был поражен объект критической инфраструктуры, в результате чего пострадали два человека. Уже в 23:00 зафиксирован повторный удар.

За последние дни такие удары по Запорожью происходят ежедневно из-за модернизации конструкции бомб, что увеличило их дальность и эффективность, объясняет эксперт Сергей Бескрестнов.

26 сентября враг ударил КАБом по частному дому в Харькове, ранив трех человек.

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