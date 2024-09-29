УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 22:08
183
Аналитик указывает на то, что уже к концу года дальность ударов российских авиабомб может вырасти до 100 километров.
Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко
РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Россия может значительно увеличить дальность своих управляемых авиабомб (УАБ ), что поставит под угрозу не только Запорожье, но и такие города, как Полтава, Днепр и Одесса. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Киев 24".

По его словам, у РФ осталось десятки тысяч таких бомб со времен СССР, и они могут использовать до 3 тысяч ежемесячно. Он также отметил, что противодействовать КАБам невозможно, из-за невозможности навестись на них.

"Это не ракета, не дрон, она не имеет за собой инверсионного следа, для того, чтобы на нее наводилась например противовоздушная ракета", - пояснил он.

видео дня

Коваленко отмечает, что первый российский удар управляемыми авиабомбами по Бахмуту состоялся в 2022 году, когда высота полета бомбардировщика составляла 16 км, а дальность - 30 км. Сейчас же дальность полета этих управляемых авиабомб превышает 80 километров.

"Я не исключаю, что до конца этого года может быть улучшение характеристик УМПК до 100 километров", - отмечает он.

Если российским войскам удастся оснастить свои авиабомбы реактивными ускорителями, аналогичными французским Haber или американским JDAM, дальность их полета может превысить 150 километров, отмечает Александр Коваленко.

"Поэтому это уже угроза для Полтавы, это угроза для Днепра, даже для Одессы", - подчеркивает аналитик.

Он резюмирует, что при этом все возможности противодействия при таких расстояниях использования КАБов нивелируются, остается лишь единственный метод борьбы - нанесение ударов по носителям этих бомб.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары КАБами по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 сентября российские оккупанты совершили атаку на Запорожье с помощью управляемых авиационных бомб (КАБ), что привело к серии мощных взрывов. Около 18:00 был поражен объект критической инфраструктуры, в результате чего пострадали два человека. Уже в 23:00 зафиксирован повторный удар.

За последние дни такие удары по Запорожью происходят ежедневно из-за модернизации конструкции бомб, что увеличило их дальность и эффективность, объясняет эксперт Сергей Бескрестнов.

26 сентября враг ударил КАБом по частному дому в Харькове, ранив трех человек.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

21:07 Политика
Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

20:23 Мир
Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:31 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 34499

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 19269

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет 18333

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею 17761

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

Последние новости

22:35

Заморозка войны и падение режима Путина: чего ждать при негативном сценарии

22:08

Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко

21:30

Без розжига и за считанные минуты: как легко разжечь уголь для шашлыкаВидео

21:07

"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

20:46

Как венгры своим сопротивлением советским оккупантам спасли Европумнение

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
20:23

Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны

20:22

Впервые со Второй мировой: выборы в Австрии выиграла партия с фашистскими взглядами - СМИ

19:59

Оба сценария катастрофические: как закончится война в Украине - прогнозВидео

19:45

"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

Реклама
19:40

Пять регионов России – этнические земли Украины, но есть одна проблема – экспертВидео

19:31

Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

19:23

Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

18:58

ВСУ могут отстоять Угледар: в BILD назвали ключевое условие для успеха Украины

18:35

Путин может использовать ядерное оружие в любое время: Зеленский дал оценку угрозам РФ

18:30

Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецептВидео

18:24

Самый большой страх для крыс: что посадить в саду, чтобы избавиться от грызунов

18:19

"Ядерная доктрина": как Путин дал заднююВидеоблоги

18:13

Путина уберут - свои или чужиемнение

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – экспертВидео

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Реклама
17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

Реклама
12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять