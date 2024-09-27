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"Проблема номер один" для ВСУ на фронте: названо самое эффективное оружие РФ

Мария Николишин
27 сентября 2024, 17:05
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Сейчас у россиян есть лимит на применение этого вида оружия.
'Проблема номер один' для ВСУ на фронте: названо самое эффективное оружие РФ
Самое эффективное оружие РФ / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

Последние четверо суток оккупанты ежедневно запускали управляемые авиационные бомбы по Запорожью. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, поэтому дальность полета КАБов увеличилась и они стали для россиян самым эффективным оружием. Об этом рассказал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, передает "Киев 24".

"Мы теряем позиции только из-за КАБов. Это проблема номер один на всех фронтах для всей нашей пехоты", - подчеркнул он.

По его словам, россияне имеют потенциал к изготовлению КАБов, ведь технологически их не очень трудно производить.

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"(Производство КАБов - ред.) - это микс новейших технологий, которые работают на спутниковой навигации. ФАБ-500 - это очень старая авиабомба, которой на российских складах очень много", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что российские КАБы стали для нашего войска существенной проблемой.

"Чистое поле с окопами, по которому работает бомба весом 500 кг, просто выгорает от КАБа. Наши ребята не могут зацепиться за эту землю", - говорит Бескрестнов.

При этом эксперт отмечает, что у россиян есть сейчас лимит на применение КАБов. Сейчас россияне запускают по 100-150 КАБов в сутки. Хотя на складах они имеют их значительно больше.

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

'Проблема номер один' для ВСУ на фронте: названо самое эффективное оружие РФ
КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ КАБами по Украине - последние новости

Напомним, 26 сентября россияне ударили КАБом по частному дому в Харькове. По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, "прилет" был по дому в Киевском районе Харькова. Всего было три удара КАБами по городу, два из которых ударили по лесному массиву.

23 сентября РФ 6 раз ударила по Запорожью КАБами. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявлял, что российские оккупанты смогли модернизировать управляемые авиабомбы для увеличения дальности ударов по территории Украины.

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