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Оба сценария катастрофические: как закончится война в Украине - прогноз

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 19:59
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Окончание войны на компромиссных условиях, которые предусматривают уступки со стороны России и Украины неприемлемо для каждой из сторон, считает аналитик.
Оба сценария катастрофические: как закончится война в Украине - прогноз
Как будет развиваться война в Украине - прогноз / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Результат президентских выборов в Соединенных Штатах может напрямую повлиять на дальнейший ход российско-украинской войны. Для политического урегулирования войны каждая из сторон должна поступиться своими принципами и принять болезненный компромисс. Об этом в интервью Главреду рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Давид Шарп, отвечая на вопрос о возможном развитии войны России против Украины, отметил, что трудно предсказать будущий ход событий. Он подчеркнул, что могут существовать тайные договоренности по политическому урегулированию войны в Украине.

"Чтобы оно произошло, одна из сторон должна пойти на серьезный шаг и уступить свои принципы. Грубо говоря, капитулировать. Или обе стороны должны пойти на серьезные уступки, причем очень болезненные для каждой из них - не односторонняя капитуляция, а болезненный компромисс", - указывает он.

Шарп отмечает, что непонятно, к каким последствиям такой компромисс приведет. Он добавил, что такие сценарии неприемлемы ни для Украины, ни для России, учитывая ультиматумы Путина, который требует территории, остающиеся под украинским контролем.

"Впрочем, история нас учит тому, что происходят разные неожиданности. Один из примеров - ирано-иракская война, которую многие сравнивают с российско-украинской войной. В случае Ирана и Ирака все было настолько неожиданно, что даже спецслужбы заинтересованных стран не знали о тайных переговорах между Тегераном и Багдадом. Непримиримые враги взяли и заключили мирное соглашение", - приводит пример он.

Шарп также отметил важность результатов президентских выборов в США, поскольку непонятно, как ситуация изменится, если президентом станет Дональд Трамп.

"Сейчас его заявления не внушают оптимизма для сторонников Украины, но одно дело, когда ты в оппозиции, а другое - когда приходишь к власти, а предвыборная борьба тебя ни к чему не обязывает. Многое будет зависеть и от команды, которая будет рядом с Трампом", - говорит он.

Смотрите видео, в котором Давид Шарп рассказал, что ждет Россию, если Украина сможет бить по ней Storm Shadow и ATACMS:

Он добавил, что роль Камалы Харрис также вызывает вопросы, поскольку она может продолжить политику Байдена, но пока неясно, как именно этот курс будет влиять на Украину.

"Важно также понимать, что итоги президентских выборов в США повлияют и на события на Дальнем и Ближнем Востоке. Поэтому с политической точки зрения никаких категорических выводов пока нельзя делать", - резюмировал обозреватель.

план победы, план перемоги
Что известно о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп - израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ смогут удержать Угледар в Донецкой области при условии сохранения линии снабжения, проходящей севернее города, сообщил аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Президент Владимир Зеленский отметил, что хотя российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", он вряд ли применит ядерное оружие, но остается вероятность удара в любой момент и по любой стране.

Израильский военный эксперт Давид Шарп также отметил, что на складе в Торопце взорвались около 750 тысяч снарядов, что является серьезным ударом для России. Из-за этого агрессору придется рассредоточить запасы, которых уже не хватает.

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война в Украине Давид Шарп
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