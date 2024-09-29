Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогноз

Дальнобойные удары по РФ станут для россиян холодным душем, уверен Давид Шарп.

https://glavred.info/ukraine/razreshenie-na-udary-storm-shadow-po-celyam-v-rf-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-10601027.html Ссылка скопирована

Украине могут дать разрешение на удары ATACMS и Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Есть неплохие шансы на то, что американцы одобрят использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России, однако с ракетами ATACMS ситуация выглядит иначе, заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Я не верю, что будет публичное решение о разрешении. Впрочем, это не важно, ведь главное – результат. К тому же, как всегда все сольется в прессу, и когда полетит первая ракета, все станет понятно. Россияне покажут обломки и другие элементы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что вряд ли администрация Джо Байдена даст Украине разрешение на применение ATACMS по России до президентских выборов в США, однако после выборов шансы возрастут.

Вместе с тем он предполагает, что любое разрешение на применение Storm Shadow и ATACMS по РФ будет связано с ограничениями, поэтому бить по по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам на территории России, но очевидно, что иностранным оружием не разрешат.

"Дальность ATACMS – 300 километров. Вопрос ее применения упирается в отсутствие разрешения. Ракету можно запустить с нескольких десятков километров так, чтобы не подвергаться риску от линии границы или линии боевого противостояния. Можно эффективно работать на дальности 250 километров. На таком расстоянии есть немало "жирных" и интересных целей. На полосах аэродромов могут оказаться и российские самолеты", - уточнил собеседник.

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп – израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

В то же время он уточняет, что у Storm Shadow подлетное время дольше, поэтому цели, такие как те же самолеты на взлетных полосах, могут успеть уйти от удара. Однако Украина получила Storm Shadow, оригинальная версия которой имела дальность 550 километров и непонятно, был ли урезан боевой радиус ракеты.

"В любом случае, если Украине дадут даже ограниченное право на применение по России сначала Storm Shadow, а потом и ATACMS, будут определенные результаты. Тогда украинцы наверняка поразят ряд важных объектов на российской территории. России придется нести потери, а какие-то объекты убирать или лучше защищать", - сказал эксперт.

Он также уверен: факт о того, что важные объекты на территории России, даже не совсем военные, в зоне досягаемости таких ракет, станет для россиян холодным душем.

"Когда Россия решит ударить по объектам в Украине в глубине территории или по гражданской и энергетической инфраструктуре, то будет понимать, что в ответ тоже может прилететь в какое-то очень интересное место. Ведь вдруг украинцы нарушат запрет или табу внезапно снимут. И важно, что этот момент должен стать определенным фактором, который будет сдерживать Россию", - добавил Шарп.

Смотрите видео - интервью Давида Шарпа Главреду:

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

Напомним, ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Как сообщалось ранее, США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км.

/ Инфографика Главреда

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред