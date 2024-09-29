Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

В России сделали вид, что "забыли", как оттяпали у Грузии два ее региона.

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Лавров собрался "помочь" Грузии "наладить отношения" с Южной Осетией и Абхазией, которые оккупировала Россия / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-агрессор Россия, которая в 2008 году по итогам российско-грузинской войны "признала" якобы независимыми территории Абхазии и Южной Осетии, и держит там свои войска с марионеточными властями, мол, готова помогать Грузии в налаживании отношений с анклавами.

Как сообщает Эхо Кавказа, так называемую помощь Москвы предложил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, вопросы "примирения" Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией они будут решать "самостоятельно", и Москва в этом готова "помочь".

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"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирение исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может состояться – это решать самим "странам": и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", - подчеркнул Лавров в рамках своей речи на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Справка

Оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии – что об этом известно:

Российские войска контролируют Абхазию с 1990-х годов. Там они поддержали местных сепаратистов и удерживают территорию под своим оккупационным контролем.

В августе 2008 года Россия отправила свои войска в Южную Осетию. Война с Грузией длилась 5 дней и завершилась отторжением Южной Осетии от Грузии и провозглашением там "республики". Погибли около 850 человек. Около 120 тысяч человек вынуждены были стать беженцами.

26 августа 2008 года на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев признал Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами".

Мировое сообщество и большинство государств признают данные регионы территориями Грузии, которые оккупировала Россия.

Россия готова снова ввести войска в Грузию – замглавы Совфеда

Кремль готов ввести свои войска в Грузию, если "Грузинская мечта" не сможет удержать власть, сказал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов.

"Любой государственный переворот - это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам скажу еще кое-что, например, была попытка свергнуть государство в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью, мы оказали им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась", - сказал в русле российской пропаганды Климов.

Позиция властей Грузии по Абхазии и Южной Осетии сегодня

Грузия хочет вернуть Абхазию и Южную Осетию и вместе к 2030 году вступить в Европейский Союз, говорил в мае прошлого года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Впрочем, теперь Грузию могут лишить статуса страны-кандидата в ЕС и безвизового режима с Европой из-за дрейфа в сторону России.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявил, что Грузия, мол, должна извиниться перед Южной Осетией за войну, сказал почетный глава политической силы Бидзина Иванишвили. По его словам, боевые действия были "братоубийственным противостоянием, которое враги Грузии развязали для наших народов"

"Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинатели войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат самый строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что в соответствии с полученной задачей, предательское "Национальное движение" (партия экс-президента Михаила Саакашвили) в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев", - сказал российско-грузинский бизнесмен Иванишвили.

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