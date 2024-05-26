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В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

Андрей Ганчук
26 мая 2024, 17:42
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Грузия намерена к 2030 году реализовать свои планы относительно Абхазии и Южной Осетии, и вступить в ЕС, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе, Грузия
Кобахидзе ничего не сказал об оккупации территорий Грузии Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который отличается выпадами в адрес Украины и приветствует "развитие отношений" со страной-агрессором Россией, заявил о намерении вернуть оккупированные российскими войсками Абхазию и Южную Осетию.

В своем аккаунте в Х он заявил, что Грузия стремится к 2030 году вступить Европейский Союз, причем вместе с Абхазией и Южной Осетией.

"Наша грузинская мечта – жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году!" – подчеркнул Ираклий Кобахидзе

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Об оккупации этих территорий Россией Кобахидзе предпочел умолчать.

Отметим, в Евросоюзе уже предполагали, что Грузия лишится статуса кандидата на вступление в ЕС, если примет закон об иноагентах. Фактически он уже принят.

Как РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию

Российские оккупанты контролируют Абхазию с начала 1990-х годов. Они поддержали местных сепаратистов и удерживают территорию.

В августе 2008 года Москва отправила войска в Южную Осетию. В результате пятидневной войны оккупанты отторгли регион от Грузии и провозгласили там "республику". Погибли около 850 человек. Около 120 тысяч человек вынуждены были стать беженцами.

26 августа 2008 года на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев признал Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами".

Цивилизованное мировое сообщество и большинство государств признают регионы территориями Грузии, оккупированными Россией.

Протесты в Грузии – главные новости по теме:

В Грузии вспыхнули протесты в середине апреля после того, как парламент, где большинство депутатов представляют пророссийскую партию Грузинская мечта, принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Оппозиция Грузии считает, что он полностью скопирован у России.

1 мая парламент Грузии проголосовал законопроект об иноагентах во втором чтении. В стране продолжились протесты.

Позже законопроект об иноагентах был принят уже в третьем чтении. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на документ из-за того, что он не соответствует Конституции. Люди выходили на протесты, но их разгоняла полиция.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии

Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила".

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом.

Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

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