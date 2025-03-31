Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

Билык призналась, как чувствует себя сейчас, и когда будет готова выйти на сцену.

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Ирина Билык новости - певица рассказала про здоровье после воспаления легких / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

Почти две недели назад Ирина Билык заболела воспалением легких

Из-за этого певица отменила концерты

После лечения она вышла на связь с фанатами

В начале апреля украинская певица Ирина Билык отметит юбилей, в честь которого она запланировала подарок поклонникам - тур по Украине. Увы, часть концертов артистке пришлось отменить в экстренном порядке в связи с болезнью.

Билык даже загремела в больницу, однако уже сегодня она вышла на связь с поклонниками. В своем блоге в Instagram Ирина опубликовала видео из зала Дворца "Украина", и обратилась к поклонникам.

видео дня

Она заверила фанатов, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы юбилейные концерты состоялись. "Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье, и хочу заверить: голос - есть, настроение - наилучшее. И будем петь ваши любимые песни! Я уже прекрасно себя чувствую и готова разделить свой праздник вместе с вами! Жду и люблю!" - говорит Ирина Билык.

Ирина Билык новости - певица рассказала про здоровье после воспаления легких / instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, 20 марта Ирина Билык сообщила, что "поймала" вирус, на фоне которого у нее развилось воспаление легких. Артистка с тяжелым диагнозом попала в больницу, где, впрочем, не прекращала подготовку к юбилейным концертам. "Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно!" - рассказала на прошлой неделе подруга Ирины, которая навещала звезду в больнице.

Ирину Билык подкосил вирус / instagram.com/bilyk_iryna

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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