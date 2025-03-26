"В больнице": как выглядит Ирина Билык во время серьезной болезни

Ирина Билык поделилась, как она себя сейчас чувствует.

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Ирина Билык - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

Ирина Билык находится в больнице

Певица уже выздоравливает после воспаления легких

На днях украинская известная певица Ирина Билык сообщила, что серьезно заболела и ей диагностировали вирус, который спровоцировал воспаление легких, поэтому она перенесла несколько своих концертов. Артистка была в туре в честь своего юбилея – 50-летия.

Подруга Ирины – Нонна Кондрашова - в комментарии для ТСН.ua поделилась, что певица находится в больнице, но ее состояние уже улучшилось.

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"Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня виделась с ее врачом, Светланой Гук, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома", — сказала Кондрашова.

Ирина Билык отменила концерты / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

Также Нонна предоставила ТСН.ua свежее фото Билык, на котором она выглядит отменно, поэтому певица точно идет на поправку.

Ирина Билык выздаравливает / фото: скрин tsn.ua/

"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты, запланированные в апреле, во Дворце "Украина" обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", — подытожила подруга знаменитости.

Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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