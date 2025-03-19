От украинской Мадонны до Барби: Ирина Билык удивила новым луком

Вдохновленная весной Билык собрала цветастые комплименты новому креативному образу.

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Ирина Билык сейчас - певица поделилась свежим фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирина Билык поделилась фото в необычном наряде

По мнению ее фанатов, артистка воплотила свежесть и яркость весны

Украинская певица Ирина Билык уже не один десяток лет покоряет поклонников не только своими музыкальными и артистическими способностями, но и умением перевоплощаться, и не терять при этом свою индивидуальность. В апреле у звезды будет юбилей, и она, похоже, готовится к нему с особой тщательностью.

К примеру, недавно в своем блоге в Instagram Билык опубликовала фото в новом луке - белый плащ, голубые перчатки, розовая блуза, розовый платок с голубым орнаментом и игривые очки. Образ с весенним барби-вайбом пришелся фанатам Ирины по душе.

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В комментариях на комплименты они не скупились: "Сміливий стиль і бездоганна впевненість", "Шикарна Iрочка", "Весна іде - красу несе", "Неперевершена", "Поза часом", "Ірочка - любов на віки", и т.д.

Ирина Билык сейчас - певица поделилась свежим фото / instagram.com/bilyk_iryna

Любовь к нестандартным образам у Ирины проглядывалась на протяжении всей ее карьеры, из-за чего ее даже прозвали "Украинской Мадонной". Нередко она возвращается к старым решениями, чтобы придать им новое "звучание". Например, недавно, с легкой руки визажиста Егора Андрюшина, Билык воплотила свой лук из начала девяностых.

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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