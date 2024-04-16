В Грузии - протесты из-за закона об "иноагентах": произошли потасовки со спецназом

Протесты проходят в условиях рассмотрения грузинским парламентом закона об иноагентах в первом чтении.

https://glavred.info/world/v-gruzii-protesty-iz-za-zakona-ob-inoagentah-proizoshli-potasovki-so-specnazom-10558346.html Ссылка скопирована

Протесты в Грузии 16 апреля 2024 года - все подробности на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Перед парламентом Грузии второй день подряд проходит акция протеста против закона про "иноагентах", который полностью соответствует одноименному российскому закону. Вечером, 16 апреля, в Тбилиси начались потасовки с силовиками.

Как сообщает Эхо Кавказа, демонстранты скандировали "Рабы!", наблюдалось большое скопление спецназа у входа в парламент. К протестующим присоединилась оппозиция.

В руках граждан заметили флаги Грузии и Евросоюза, люди недовольны пророссийским курсом властей.

видео дня

В чем суть закона об иноагентах в Грузии Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила". Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом. Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. 15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

Немного позже спецназ вытеснил мирных митингующих от заднего входа в парламент. Против участников акции, предположительно, применили слезоточивый спрей. Среди пострадавших - представитель оппозиции, лидер партии "Гирчи-больше свободы" Зураб Джапаридзе.

По информации СМИ, есть задержанные, в их числе один из лидеров партии "Лело" Ираклий Купрадзе.

Митингующие оставались и на проспекте Руставели, перед зданием парламента.

Обсуждение закона об "иноагентах" продолжится в парламенте Грузии завтра, 17 апреля.

Протесты в Грузии 16 апреля - смотрите видео:

Грузия и Украина на фоне войны

Грузия была среди стран, отказавшихся ввести против России санкции в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Гарибашвили оправдывался - мол, это плохо скажется на экономике страны.

А на просьбу Киева помочь Украине с боеприпасами руководитель правящей фракции возмущенно ответил, что Киев якобы хочет "втянуть Грузию в конфликт".

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

В сентябре 2023 года премьер Грузии снова сделал громкое заявление - мол, украинское ГУР причастно к подготовке переворота. В МИД эти бредни, естественно, опровергли.

Кризис в отношениях Украины и Грузии усугубило и то, что Тбилиси фактически открыл воздушное пространство для россиян. Сближение Тбилиси и Москвы раздражает не только Киев, но и гражданское общество Грузии. Например, на антиправительственных протестах весной 2023 года многие граждане носили украинскую символику и пели украинский гимн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред