РФ готова ввести свои войска в Грузию: в Кремле выдали заявление о 'спасении'

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Климов сообщил о планах страны-агрессора России введения своих войск в Грузию, чтобы помочь партии "Грузинская мечта" удержать власть. Москва может пойти на этот шаг, если Тбилиси обратится с этой просьбой.
У Климова спросили, готова ли РФ вмешаться в государственные дела Грузии. Отвечая на вопрос, он провел параллель с Сирией с Башаром Асадом и заявил, мол, кто обращается к России, получает военную помощь, передают росСМИ.
"Любой государственный переворот - это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам скажу еще кое-что, например, была попытка свергнуть государство в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью, мы оказали им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась", - цинично высказался Андрей Климов.видео дня
Преступления РФ в Сирии
Напомним, что 30 сентября 2015 года российские военные вмешались в гражданскую войну в Сирии на стороне пророссийского правительства Башара Асада. В феврале 2016 года российские военные самолеты намеренно обстреляли мирных жителей и спасателей. Тогда же она начала применять кассетные боеприпасы.
Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что по состоянию на 2018 год в результате ударов авиации России и артиллерийских обстрелов в Сирии погибли 18 000 человек, в том числе почти 8 000 мирных жителей, передает Википедия.
Российское вторжение - что известно
Напомним, что стало известно, на какой компромисс готов Путин, чтобы остановить наступление и обстрелы Украины. РФ может прекратить наступательные действия на территории Украины и обстрелы украинских городов в рамках компромиссного варианта окончания боевых действий.
На Западе назвали город, на который "нацелилась" РФ и как изменились планы диктатора. Войска страны-оккупанта России делают классическую ошибку в рамках войны против Украины и сами себе же наносят вред, предположил аналитик Эндрю Таннер.
Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной. После прохождения боевой подготовки их собираются отправить на войну против Украины. Им будут платить по 1200 долларов в месяц.
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