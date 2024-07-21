УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Добровольцев, воевавших за Украину, начали вызывать на допросы в Грузии

Анна Косик
21 июля 2024, 12:15
36
На добровольцев заводят дела о государственном перевороте, однако они являются абсурдными и не имеют никакого отношения к закону.
Надим Хмаладзе, грузинский легион
Власти Грузии пытаются обвинить добровольцев в госперевороте / Коллаж: Главред, фото: Надим Хмаладзе, Грузинский легион

Добровольцы из Грузии, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в полномасштабной войне против России, сообщают, что их вызывают на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Издание Sova пишет, что так в Тбилисском городском суде уже опросили Лашу Чигладзе, который является добровольцем и активистом "Антиоккупационного движения". Ему сказали, что еще год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и вопросы задавали именно по этому поводу. Кроме этого служба безопасности узнавала, когда активист приезжал и выезжал из Украины.

"Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали потому, что он боролся в Украине против России", - заявил адвокат Лаша, называя дело политическим.

видео дня

Вызов на допрос получил еще один грузинский доброволец Надим Хмаладзе. Он написал, что Служба государственной безопасности вызывает его по статьям о государственном перевороте и терроризме.

Что такое SOVA?

SOVA - независимое издание, которое было основано в Тбилиси в 2016 году группой профессиональных журналистов. Этот онлайн-журнал пишет о политике, экономике и других неотъемлемых аспектах жизни современного человека.

Иностранцы на войне в Украине - что известно

На стороне Украины вскоре могут воевать добровольцы Украинского легиона, который сейчас формируется в Польше. Все желающие должны зарегистрироваться в консульстве, после чего они пройдут базовую подготовку, которую организует польская армия.

Напомним, со стороны противника, граждане Кубы продолжают выезжать в Россию и активно привлекаются к войскам оккупантов, чтобы воевать в Украине против ВСУ.

Кроме этого Северная Корея может отправить в Украину инженерные войска на помощь российскому диктатору Владимиру Путину и это для нашей страны может иметь серьезные негативные последствия. В частности, северокорейские войска могут помочь российским оккупантам рыть тоннели и таким способом незамеченными пробираться к позициям ВСУ.

Другие новости из Грузии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине добровольческая армия новости Грузии
Реклама

Главное за день

"Я не психиатр, но это безумие" - экс-советник Трампа о его планах по Украине

"Я не психиатр, но это безумие" - экс-советник Трампа о его планах по Украине

12:45 Мир
В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

12:33 Украина
Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

11:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - перемены 14303

Гороскоп Таро на август 2024: Ракам - золотой дождь, Львам - выбор, Девам - перемены

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара 6239

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

Большой позитив : Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров 5337

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом 4513

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Последние новости

12:52

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 июля: Ракам - возможности, Рыбы решат проблемы

12:45

"Я не психиатр, но это безумие" - экс-советник Трампа о его планах по Украине

12:33

В какие часы сегодня не будут выключать свет: в ДТЭК порадовали украинцев

12:27

Бледанс рассказала про первый интимный опыт 12-летнего сына: "Мама должна помочь"

12:15

Добровольцев, воевавших за Украину, начали вызывать на допросы в Грузии

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
11:49

Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

11:30

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: названы предпосылки и возможные направления

11:20

Боксер Узелков пожаловался на бывшую жену из-за своей пожилой мамы

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: кому будет туго с деньгами

Реклама
10:55

Взрывы, работа ПВО и дым в небе над Крымом: оккупанты заявляют о работе ATACMS

10:51

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Овнам - хорошие новости, Ракам - проблемы

10:48

ВСУ пришлось отойти за село: бои в Донецкой области обостряются - Deep State

10:29

Между малороссией и антироссией: как нам построить Украину?мнение

10:23

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая оказалась в больнице

09:59

Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

09:52

Единственный путь: аналитики оценили разговор Зеленского и Трампа о прекращении войны

08:49

Россияне потеряли четверть самолетов Ил-76 из-за собственной халатности

08:35

Критическая инфраструктура под прицелом: что известно о новой атаке РФ по Украине

08:23

Почему техногенных катастроф в России будет становиться большемнение

07:49

Прекращение войны: Джонсон рассказал о плане, который может использовать Трамп

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 11 секунд найти крысу

05:01

Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в садуВидео

03:13

"Это их основная задача": россияне нацелились на захват 2 стратегических городов

02:15

Плацдарм для вторжения: эксперт оценил угрозу удара РФ из Беларуси

01:41

Есть ли риск наступления РФ на Сумщину: ответ эксперта

01:40

Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться

00:26

Россия запустила рой дронов: в небе над Украиной около 30 "Шахедов"

20 июля, суббота
23:38

РФ атаковала Киев неизвестным БПЛА: что известно о таинственном оружии, которое сбили ВСУ

23:06

Множественные опухоли: еще одна популярная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

22:54

ВСУ сорвали почти 5 тысяч вражеских задач: генерал раскрыл реальные потери РФ

22:36

Цены взлетели на 40% за неделю: в Украине резко подняли стоимость популярного овоща

22:05

Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле: объяснение впечатляет

21:36

США оставили Украину без однозначного ответа: у Байдена шокировали заявлением об ударах по РФ

21:08

Под угрозой сотни тысяч людей: РФ готовит войска для нового наступления - Нарожный

20:06

Атаковали более 10 истребителей: Израиль ударил ракетами по Йемену - первые кадры

20:05

Крынки разрушены, но ВСУ не сдаются: Лиховий раскрыл ситуацию на Херсонщине

19:34

От пропагандиста Корчевникова отказался родной отец

19:24

"Он побежал, а она уже лежит": свидетельница раскрыла детали убийства Фарион

19:00

Есть почти в каждом саду: какие растения лучше всего отпугивают мух от дома

18:53

Будут выключать сразу две очереди: как будут действовать графики отключения света 21 июля

Реклама
18:43

"Большой позитив": Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

18:33

РФ готовит новое масштабное наступление: в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

17:56

РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

17:42

Наступление РФ "потухнет" осенью: эксперт сказал, когда изменится ситуация на фронте

16:58

Мощный удар по военно-морской базе РФ: детали атаки морских дронов СБУФотоВидео

16:49

Уничтожены 2 сверхважных объекта: новые детали удара по аэродрому под Ростовом - СМИВидео

16:39

Стреляли в упор, когда ждала такси: появились новые подробности убийства Ирины Фарион

16:09

"Мне прописали смерть": друг Фриске опубликовал последнее откровение звезды о материнстве

16:00

ВСУ вышли из Урожайного: есть ли угроза дальнейшего продвижения РФ - Коваленко

15:52

РФ выбрала новые цели на востоке: в британской разведке назвали направления

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять