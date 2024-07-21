Добровольцев, воевавших за Украину, начали вызывать на допросы в Грузии

На добровольцев заводят дела о государственном перевороте, однако они являются абсурдными и не имеют никакого отношения к закону.

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Власти Грузии пытаются обвинить добровольцев в госперевороте / Коллаж: Главред, фото: Надим Хмаладзе, Грузинский легион

Добровольцы из Грузии, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в полномасштабной войне против России, сообщают, что их вызывают на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Издание Sova пишет, что так в Тбилисском городском суде уже опросили Лашу Чигладзе, который является добровольцем и активистом "Антиоккупационного движения". Ему сказали, что еще год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и вопросы задавали именно по этому поводу. Кроме этого служба безопасности узнавала, когда активист приезжал и выезжал из Украины.

"Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали потому, что он боролся в Украине против России", - заявил адвокат Лаша, называя дело политическим. видео дня

Вызов на допрос получил еще один грузинский доброволец Надим Хмаладзе. Он написал, что Служба государственной безопасности вызывает его по статьям о государственном перевороте и терроризме.

Что такое SOVA? SOVA - независимое издание, которое было основано в Тбилиси в 2016 году группой профессиональных журналистов. Этот онлайн-журнал пишет о политике, экономике и других неотъемлемых аспектах жизни современного человека.

Иностранцы на войне в Украине - что известно

На стороне Украины вскоре могут воевать добровольцы Украинского легиона, который сейчас формируется в Польше. Все желающие должны зарегистрироваться в консульстве, после чего они пройдут базовую подготовку, которую организует польская армия.

Напомним, со стороны противника, граждане Кубы продолжают выезжать в Россию и активно привлекаются к войскам оккупантов, чтобы воевать в Украине против ВСУ.

Кроме этого Северная Корея может отправить в Украину инженерные войска на помощь российскому диктатору Владимиру Путину и это для нашей страны может иметь серьезные негативные последствия. В частности, северокорейские войска могут помочь российским оккупантам рыть тоннели и таким способом незамеченными пробираться к позициям ВСУ.

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