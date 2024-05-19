Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

После войны в 2008 году у Запада, в отличие от РФ, нет весомого влияния в Грузии, а потому удержать Тбилиси в орбите европейского влияния будет сложно.

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Протесты в Грузии не прекращаются уже несколько недель подряд / Главред

14 мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял аналог российского закона "об иноагентах", несмотря на продолжающиеся протесты в Тбилиси. Законопроект, который поддержали парламентским большинством, грозит Грузии длительной паузой в отношениях с Европой. Главред разбирался, что может ждать грузинский народ в обозримом будущем.

Грузия приняла закон "об иноагентах" – в чем суть

Основная претензия противников закона в том, что неправительственные организации и СМИ, в которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут зарегистрироваться и получить статус агента иностранного влияния. В эту категорию попадут абсолютное большинство грузинских медиа и неправительственных организаций, которые работают с западными фондами.

Также "иноагентам" придется заполнять публичные финансовые декларации, а за уклонение от выполнения закона им будет грозить штраф в 25 тысяч лари (более $9 тысяч).

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Кроме того, грузинский Минюст в любое время сможет проводить мониторинг медиа и организаций для "обнаружения иноагентов", получая при этом разную информацию, включая и персональные данные.

Как уже писал Главред, год назад правящая партия "Грузинская мечта", основателем которой является пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили, уже пыталась вынести законопроект, который в точности повторяет нормы российского закона на голосование, однако тогда его удалось отозвать после двух дней стычек между протестующими и грузинскими силовиками.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила". Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом. Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. 15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

Выдержав паузу, в апреле текущего года парламент Грузии вновь взялся за рассмотрение закона об иноагентах. Оба раза на сторону протестующих стала президент Саломе Зурабишвили и пообещала наложить вето на закон, если парламент окончательно его одобрит. Однако на данный момент парламентарии могут преодолеть президентский запрет, поскольку "Грузинская мечта" собрала для этого достаточное количество голосов.

Членство Грузии в ЕС на паузе?

Стоит отметить, что нынешние протесты в Грузии, которые длятся уже несколько недель подряд, стали одними из самых масштабных со времен Революции роз в 2003 году. Каждый вечер на проспект Шота Руставели в Тбилиси выходят сотни людей. Власть всячески стремится разгонять протесты и задерживать их участников.

Действия грузинских властей раскритиковали в европейских институциях. После первого чтения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгеи выступали с совместным заявлением, в котором предупреждали Тбилиси о возможных проблемах на пути в ЕС в случае одобрения этого документа.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие закона окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС. Закон ограничит возможности гражданского общества и СМИ, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", – говорили европейские чиновники.

А судя по данным издания Financial Times, в Брюсселе все еще настроены решительно и в свете принятия закона рассматривают возможность заморозки вступления Грузии в Евросоюз на неопределенный срок.

"Мы очень четко дали понять, что это – показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", – сказал анонимный источник.

В свою очередь, главы МИД Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции протеста в Тбилиси.

В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Грузия столкнется с "рисками и тяжелыми последствиями", если продолжит идти "этим очень опасным курсом".

"Позвольте мне быть предельно ясным. Принятие закона об "иностранных агентах", а также репрессии против грузинского гражданского общества остановят дальнейшее продвижение Грузии по пути в Евросоюз и НАТО", — заявил Ландсбергис.

"К сожалению, выбора быть посередине нет. Россия поставила все соседние страны в такое положение, что нам приходится выбирать, быть на стороне свободы или на стороне России", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. И добавил, что документ "убирает Грузию с пути Евросоюза", а также напомнил, что ЕС "обычно вводит санкции" в случае нарушений прав человека и репрессий. В то же время Цахна выразил уверенность, что "законное место" Грузии — в Евросоюзе.

В то же время, в России поддержали действия соратников Иванишвили. Пресс-секретарь российского диктатора, Дмитрий Песков назвал ситуацию в Грузии "абсолютно внутренним делом" страны. По его словам, Россия, "никоим образом" не хочет вмешиваться, при этом видит "ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне".

"Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?" – сказал Песков.

Новая война на Кавказе?

В экспертной среде текущую ситуацию в Грузии сравнивают с событиями в Украине времен Революции Достоинства.

Примечательно, что это сходство заметили и грузинские политики. Так, мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе раскритиковал иностранных министров, назвав их участие в акции протеста проявлением враждебности и попыткой устроить в Грузии революцию. По его словам, таким образом внешние силы пытаются вызвать "поляризацию" в стране.

"Соответственно, я хотел бы еще раз сказать всем — как внутри страны, так и за ее пределами – украинизации в Грузии не произойдет. Ни Америка, ни Европа, ни Россия не могут быть нашими хозяевами. Наш хозяин – его превосходительство грузинский народ", – заявил политик.

По мнению политического эксперта и руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, ситуация в Грузии – это пророссийская провокация.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

"В Грузии, для начала, стоит ожидать революцию, а позднее и войну. Поскольку Россия очень легко зайдет в страну, для этого ей не нужен будет большой военный контингент, а Грузия не сможет сопротивляться", – предположил эксперт в комментарии "Главреду".

Эксперт отмечает, что после войны в 2008 году у Запада нет весомого влияния в Грузии, а потому удержать Тбилиси в орбите европейского влияния будет крайне сложно.

"Это длительный процесс, который возможен в случае прихода проевропейской власти Грузии. Но в текущих условиях и при влиянии России это будет сложно сделать. Время потеряно, и Европа ничего не может предложить взамен", – говорит Клочок. И добавляет, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от активности протестующих на улицах.

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