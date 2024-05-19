УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

Анастасия Заремба
19 мая 2024, 10:00
915
После войны в 2008 году у Запада, в отличие от РФ, нет весомого влияния в Грузии, а потому удержать Тбилиси в орбите европейского влияния будет сложно.
протесты в Грузии
Протесты в Грузии не прекращаются уже несколько недель подряд / Главред

14 мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял аналог российского закона "об иноагентах", несмотря на продолжающиеся протесты в Тбилиси. Законопроект, который поддержали парламентским большинством, грозит Грузии длительной паузой в отношениях с Европой. Главред разбирался, что может ждать грузинский народ в обозримом будущем.

Грузия приняла закон "об иноагентах" в чем суть

Основная претензия противников закона в том, что неправительственные организации и СМИ, в которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут зарегистрироваться и получить статус агента иностранного влияния. В эту категорию попадут абсолютное большинство грузинских медиа и неправительственных организаций, которые работают с западными фондами.

Также "иноагентам" придется заполнять публичные финансовые декларации, а за уклонение от выполнения закона им будет грозить штраф в 25 тысяч лари (более $9 тысяч).

видео дня

Кроме того, грузинский Минюст в любое время сможет проводить мониторинг медиа и организаций для "обнаружения иноагентов", получая при этом разную информацию, включая и персональные данные.

Как уже писал Главред, год назад правящая партия "Грузинская мечта", основателем которой является пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили, уже пыталась вынести законопроект, который в точности повторяет нормы российского закона на голосование, однако тогда его удалось отозвать после двух дней стычек между протестующими и грузинскими силовиками.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии

Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила".

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом.

Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

Выдержав паузу, в апреле текущего года парламент Грузии вновь взялся за рассмотрение закона об иноагентах. Оба раза на сторону протестующих стала президент Саломе Зурабишвили и пообещала наложить вето на закон, если парламент окончательно его одобрит. Однако на данный момент парламентарии могут преодолеть президентский запрет, поскольку "Грузинская мечта" собрала для этого достаточное количество голосов.

Членство Грузии в ЕС на паузе?

Стоит отметить, что нынешние протесты в Грузии, которые длятся уже несколько недель подряд, стали одними из самых масштабных со времен Революции роз в 2003 году. Каждый вечер на проспект Шота Руставели в Тбилиси выходят сотни людей. Власть всячески стремится разгонять протесты и задерживать их участников.

Действия грузинских властей раскритиковали в европейских институциях. После первого чтения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгеи выступали с совместным заявлением, в котором предупреждали Тбилиси о возможных проблемах на пути в ЕС в случае одобрения этого документа.

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие закона окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС. Закон ограничит возможности гражданского общества и СМИ, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", – говорили европейские чиновники.

А судя по данным издания Financial Times, в Брюсселе все еще настроены решительно и в свете принятия закона рассматривают возможность заморозки вступления Грузии в Евросоюз на неопределенный срок.

"Мы очень четко дали понять, что это – показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", – сказал анонимный источник.

В свою очередь, главы МИД Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции протеста в Тбилиси.

В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Грузия столкнется с "рисками и тяжелыми последствиями", если продолжит идти "этим очень опасным курсом".

"Позвольте мне быть предельно ясным. Принятие закона об "иностранных агентах", а также репрессии против грузинского гражданского общества остановят дальнейшее продвижение Грузии по пути в Евросоюз и НАТО", — заявил Ландсбергис.

"К сожалению, выбора быть посередине нет. Россия поставила все соседние страны в такое положение, что нам приходится выбирать, быть на стороне свободы или на стороне России", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. И добавил, что документ "убирает Грузию с пути Евросоюза", а также напомнил, что ЕС "обычно вводит санкции" в случае нарушений прав человека и репрессий. В то же время Цахна выразил уверенность, что "законное место" Грузии — в Евросоюзе.

В то же время, в России поддержали действия соратников Иванишвили. Пресс-секретарь российского диктатора, Дмитрий Песков назвал ситуацию в Грузии "абсолютно внутренним делом" страны. По его словам, Россия, "никоим образом" не хочет вмешиваться, при этом видит "ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне".

"Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя. Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?" – сказал Песков.

Новая война на Кавказе?

В экспертной среде текущую ситуацию в Грузии сравнивают с событиями в Украине времен Революции Достоинства.

Примечательно, что это сходство заметили и грузинские политики. Так, мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе раскритиковал иностранных министров, назвав их участие в акции протеста проявлением враждебности и попыткой устроить в Грузии революцию. По его словам, таким образом внешние силы пытаются вызвать "поляризацию" в стране.

"Соответственно, я хотел бы еще раз сказать всем — как внутри страны, так и за ее пределами – украинизации в Грузии не произойдет. Ни Америка, ни Европа, ни Россия не могут быть нашими хозяевами. Наш хозяин – его превосходительство грузинский народ", – заявил политик.

По мнению политического эксперта и руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, ситуация в Грузии – это пророссийская провокация.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

"В Грузии, для начала, стоит ожидать революцию, а позднее и войну. Поскольку Россия очень легко зайдет в страну, для этого ей не нужен будет большой военный контингент, а Грузия не сможет сопротивляться", – предположил эксперт в комментарии "Главреду".

Эксперт отмечает, что после войны в 2008 году у Запада нет весомого влияния в Грузии, а потому удержать Тбилиси в орбите европейского влияния будет крайне сложно.

"Это длительный процесс, который возможен в случае прихода проевропейской власти Грузии. Но в текущих условиях и при влиянии России это будет сложно сделать. Время потеряно, и Европа ничего не может предложить взамен", – говорит Клочок. И добавляет, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от активности протестующих на улицах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Жозеп Боррель Валерий Клочок Протесты в Грузии
Реклама

Главное за день

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

11:38 Украина
Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

10:00 Аналитика
В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

09:16 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон 264045

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом ребенке 70910

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон 61769

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира! 46658

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

Последние новости

11:41

"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отце

11:38

"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

11:10

Харчишин пояснил, почему артисты заслуживают бронирования от мобилизации

10:52

Камалия показала, как с мужем и дочками отпраздновала свой день рождения

10:30

В российском шоу опустили путинистку Кудрявцеву

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВойска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – Гетьман
10:23

Есть только 2 условия: Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУВидео

10:00

Грузия в шаге от революции и новой войны: чем опасен закон "об иноагентах"

09:52

Тариф на электроэнергию в Украине повысят: СМИ пояснили, сколько придется платить

09:47

После госпитализации: опухшая и непохожая на себя Наташа Королева вышла на связь

Реклама
09:16

В РФ и Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке ракет и 60 дронов

09:07

Как теперь нужно проходить ВВК: в Минобороны описали механизм

09:03

Гороскоп на завтра 20 мая: Львы - о вашей ошибке узнают, Водолеям - недоверие

08:50

РФ ночью атаковала Украину 37 дронами: в Воздушных силах рассказали детали

08:00

Ультиматум США от Украины или Как сделать Трампа своим главным союзникоммнение

07:49

Оккупанты ставят за цель захватить Часов Яр и Волчанск: в ISW объяснили опасность

07:10

Заметить зонтик среди страусов за 11 секунд смогут единицы: сложная загадка

06:55

Что следует делать, если хотим победитьмнение

05:26

Можно ли нагревать мед: что происходит с продуктом и становится ли он ядовитым

04:46

Когда закончится война: майор ВСУ сделал прогноз - Украина перехватит инициативуВидео

04:00

О Меладзе уже забыла: Вера Брежнева показала снимок "своей пары"

Реклама
03:30

Будет сверкать: мужчина показал, как отмыть кастрюлю с помощью 4 ингредиентовВидео

03:18

Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

02:41

Усик размазал Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира!

02:05

"Несколько ракет долетят до цели": появился тревожный прогноз ядерных учений РФВидео

01:32

Когда Китай перестанет помогать РФ: Кулик назвал условие

00:05

Усик - Фьюри: онлайн трансляция боя века

18 мая, суббота
23:54

Польша потратит 2,5 млрд долларов, чтобы сделать "непроходимой" границу с РФ и Беларусью

22:53

РФ собрала 70-тысячное войско: Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и ХарьковщинеВидео

22:12

РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова: у Зеленского раскрыли главную причину

21:41

Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: "Укрэнерго" назвало причину

21:16

"Крысе свернут башку": раскрыт неожиданный сценарий ликвидации ПутинаВидео

20:20

Отбит штурм РФ у Часового Яра: уничтожено 20 единиц техники врага – Зеленский

20:19

"Грач" дотлевает в посадке: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

19:53

Будут ли присылать повестки через "Резерв+" и электронную почту: объяснение Минобороны

19:45

Путин запустил ИПСО о нелегитимности Зеленскогомнение

19:26

Угроза эвакуации города-миллионника: появился тревожный прогноз наступления РФВидео

18:48

В бою погиб молодой пилот-истребитель Денис Василюк

18:38

Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

18:27

Ситуация на поле боя могла быть кардинально иной: Кулеба назвал "виновных"

18:19

Новое подразделение "будет полезно" в Украине: Париж тренирует тысячи "штыков"

Реклама
18:00

РФ хочет создать "серую зону" на Сумщине: майор ВСУ раскрыл тактику врага

17:41

Съедают листья бешеными темпами: топ-садовод предупредил о скрытых вредителях

17:17

Угроза захвата Сум и Харькова: названа главная цель наступления оккупантов

17:06

Россияне создали 2 плацдарма для наступления: майор ВСУ оценил угрозу для Харькова

16:59

"Война не продлится еще 2,5 года": Сотник сказал, когда Россия потерпит поражение

16:56

Питт отпраздновал победу над Джоли в суде: СМИ рассказали, в чем суть

16:17

В Bild заявили о захвате врагом Работино: в Силах обороны ответили на фейк

16:08

Россияне вторые сутки непрерывно штурмуют Часов Яр колоннами танков и БМП

15:48

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:46

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять