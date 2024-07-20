Кубинцы продолжают выезжать в Россию и принимают активное участие в войне против Украины на стороне РФ.

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Кубинцы воюют против Украины в составе РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Граждане Кубы продолжают выезжать в Россию и активно привлекаются в войска оккупантов, чтобы воевать в Украине против ВСУ. Правительство Гаваны продолжает пытаться прекратить вербовку, однако это не помогает. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В издании также заявили, что сейчас в российской армии воюет несколько сотен кубинцев, хотя сейчас трудно вести точный подсчет и их количество может быть значительно больше.

"Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество тех, кто участвует в боевых действиях, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные трудно установить", - сообщили в Bloomberg. видео дня

Также в издании подчеркнули, что обедневших кубинцев привлекает в России не только достаточно большая заработная плата, но и возможность получить гражданство РФ. Поскольку карибская страна борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия в условиях экономического кризиса, который вызвал массовую миграцию и уличные протесты, то именно возможность дополнительно заработать является приоритетной для кубинцев, даже несмотря на риск потерять жизнь и здоровье.

Некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как правитель РФ Владимир Путин подписал в январе указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

Также стоит сказать, что посольство РФ в Гаване, как и официальные власти Кубы не особо хотят комментировать эту ситуацию, хочу в столице Кубы и попытались прекратить вербовку своих граждан.

Российские кадры и войска в Украине

Напомним, ранее стало известно, что Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"), которые могут использоваться для ударов по Украине.

Российские пропагандистские СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Таким образом они готовят российскую общественность к длительной войне в Украине, пообещав, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение 10 лет. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 17 июля.

Ранее стало известно, что российским оккупационным войскам, вероятно, удалось захватить село Урожайное Донецкой области, которое вернула Украина прошлым летом, при этом ВСУ пытаются сдерживать продвижение России по всему фронту.

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