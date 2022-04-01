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Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной – The New York Times

1 апреля 2022, 11:42

Наемникам "элитных подразделений" сирийской армии намерены платить по 1200 долларов в месяц.

Боевики сирийской армии пройдут подготовку на территории РФ / Reuters

В Россию привезли 300 боевиков сирийской армии Башара Асада. После прохождения боевой подготовки их собираются отправить на войну против Украины. Им будут платить по 1200 долларов в месяц. Всего страна-агрессор намерена подключить к боевым действиям 16 тысяч сирийцев.

Как сообщает американское издание The New York Times, в состав группировки боевиков входят не менее 300 сирийских солдат, которые сотрудничали с российскими военными, воевавшими на стороне режима Башара Асада.

Указывается, что по всей Сирии идет вербовка боевиков – составляются "списки тысяч заинтересованных". Перед отправкой их должны проверить российские спецслужбы.

"Война в Украине может привлечь большое количество сирийцев, учитывая размах сражения, большое количество убитых и раненых россиян и тесные связи России с сирийскими военными. Но многое о дислокации и деятельности сирийских наемников остается неясным из-за тайного характера их работы", - отмечается в статье.

Также источник NYT добавил, что всего государство-агрессор собирается подключить к войне с Украиной 16 тысяч сирийцев с боевым опытом.

Подчеркивается, что те сирийцы, которые уже прибыли в Россию, представляют элитную дивизию сирийской армии. По данным собеседника издания, россияне предлагают им по 1200 долларов в месяц за полгода с бонусом в 3000 долларов по возвращению в Сирию.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия понесла тяжелые потери в боях с силами обороны Украины. Оккупационные войска пополняют резервы и уже подключили около тысячи добровольцев из Сирии и террористической группировки Хезболла.

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