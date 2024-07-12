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РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

Юрий Берендий
12 июля 2024, 18:34
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РФ может прекратить наступление на территории Украины и обстрелы украинских городов в рамках компромиссного варианта окончания боевых действий, считает эксперт.
РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин
Россия может предложить Западу лишь единственный компромисс / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Россия будет пытаться силой одолеть Украину или предлагать компромиссы по окончанию активных боевых действий, на которые украинская сторона может согласиться в будущем. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

Он отметил, что Россия может пообещать прекратить наступательные действия и обстрелы украинских городов, поскольку это единственный возможный компромисс, который она может предложить странам Запада.

"Мы видим, что даже территориальные уступки, то есть освобождение определенных территорий, уже захваченных россиянами, апеллируя к Стамбульской декларации и документов, которые обсуждались в начале войны, Россия не готова нам предложить", - сказал эксперт.

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Политический эксперт отмечает, что в таком случае Путин теряет репутацию, поскольку эти территории ранее были включены в состав России. Если России будет относительно легко добиться, чтобы Украина не вступала в НАТО, то основной сложностью будет оставаться снятие санкций с РФ.

"Путин понимает, что прекратить войну и остаться в политической и экономической изоляции - это прямой путь к поражению России в среднесрочной перспективе. И поэтому россияне, конечно, будут настаивать на снятии экономических санкций, шантажировать продолжением войны, наступлением и обстрелами украинских территорий", - резюмировал Максим Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Варианты окончания войны в Украине - что известно второй саммит мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украину подталкивают к переговорам из-за отсутствия четкой стратегии Запада в отношении войны и России, о чем заявил Владимир Ельченко, дипломат и бывший представитель Украины в ООН и США.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путину безразлично, какие территории оккупировать, потому что он наслаждается самим процессом, и призвал готовить второй саммит мира для остановки войны.

В то же время по данным Института изучения войны (ISW), Путин связывает "окончательное" прекращение войны с уничтожением украинской государственности.

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