РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

Россия будет пытаться силой одолеть Украину или предлагать компромиссы по окончанию активных боевых действий, на которые украинская сторона может согласиться в будущем. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.
Он отметил, что Россия может пообещать прекратить наступательные действия и обстрелы украинских городов, поскольку это единственный возможный компромисс, который она может предложить странам Запада.
"Мы видим, что даже территориальные уступки, то есть освобождение определенных территорий, уже захваченных россиянами, апеллируя к Стамбульской декларации и документов, которые обсуждались в начале войны, Россия не готова нам предложить", - сказал эксперт.видео дня
Политический эксперт отмечает, что в таком случае Путин теряет репутацию, поскольку эти территории ранее были включены в состав России. Если России будет относительно легко добиться, чтобы Украина не вступала в НАТО, то основной сложностью будет оставаться снятие санкций с РФ.
"Путин понимает, что прекратить войну и остаться в политической и экономической изоляции - это прямой путь к поражению России в среднесрочной перспективе. И поэтому россияне, конечно, будут настаивать на снятии экономических санкций, шантажировать продолжением войны, наступлением и обстрелами украинских территорий", - резюмировал Максим Розумный.
Кто такой Максим Розумный
Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
Варианты окончания войны в Украине - что известно второй саммит мира
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украину подталкивают к переговорам из-за отсутствия четкой стратегии Запада в отношении войны и России, о чем заявил Владимир Ельченко, дипломат и бывший представитель Украины в ООН и США.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путину безразлично, какие территории оккупировать, потому что он наслаждается самим процессом, и призвал готовить второй саммит мира для остановки войны.
В то же время по данным Института изучения войны (ISW), Путин связывает "окончательное" прекращение войны с уничтожением украинской государственности.
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