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РФ угрожает подрывом двух огромных дамб: какова истинная цель оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2024, 17:53
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Кремль пытается загнать украинцев в страх и принудить к "миру" на условиях РФ.
Захарова, Киевская ГЭС, взрыв
РФ угрожает подрывом Киевской ГЭС и Каневского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия, pixabay

Россия прямо намекнула на то, что хочет атаковать дамбы Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища. Об этом заявила пресс-атташе МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

При этом она уже пытается оправдать РФ за возможную будущую атаку, заявляя, что устроить ее якобы планируют украинские военные для того, чтобы обвинить РФ. Она даже сейчас продолжила цинично врать и обвинять Киев в подрыве Каховской ГЭС.

Что говорят в Украине

Центр противодействия дезинформации сразу отметил, что заявления Захаровой - полный бред. На самом деле Россия просто пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и запугивает украинцев угрозой новых терактов. Цель РФ - паника в Украине.

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"Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой, то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки России", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦПД отметили, что у РФ нет средств, которые могли бы уничтожить дамбу возле Киева и Канева.

"Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", - добавили в сообщении.

Удары по ГЭС - последние новости

22 марта в ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные. Объект был временно выведен из строя.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов назвал цель удара РФ по ДнепроГЭС. Саму плотину разрушить ракетами нереально - ее можно только взорвать изнутри, отметил военный эксперт. По его словам, у россиян другая цель ударов по Днепровской ГЭС. Оккупанты стремятся нарушить гибкость украинской энергосистемы.

В Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара и отметили, что восстановление дамбы ДнепроГЭС потребует много лет. Из-за атаки РФ на дамбе было повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Ставку после того, как в ночь на 29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - заявил Зеленский.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

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война в Украине дамба вторжение России Мария Захарова
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