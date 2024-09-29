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"В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн

Андрей Ганчук
29 сентября 2024, 21:07обновлено 29 сентября, 22:27
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Нужно усилить давление на Россию по нескольким направлениям, сказал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский, ATACMS
Украине нужно больше дальнобойного оружия - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

В октябре, когда состоится новое заседание контактной группы Рамштайн, вместе со странами-партнерами нужно будет определиться во вопросу усиления давления на агрессора Россию для того, чтобы установить справедливый мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И уже команды - наша и партнеров - начали готовиться к „Рамштайну". За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира", - сказал он во время своего вечернего обращения в воскресенье, 29 сентября.

Также глава государства добавил, что ежедневно российские оккупанты применяют против Украины сотни управляемых авиабомб.

видео дня

"И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Рамштайн инфографика
Кратко о формате Рамштайн / Инфографика: Главред

Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Мирный план Украины – главные новости по теме:

На днях Владимир Зеленский посетил США, где он встретился с президентом Джо Байденом, и кандидатами в президенты: демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Три политика получили от Зеленского план победы Украины в войне.

По результатам встречи с Трампом Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" в вопросе предоставления Украине права бить иностранным оружием вглубь России. По его словам, американцы хотели убедиться в том, что украинцы будут наносить удары исключительно по военным объектам.

Джо Байден сделал прогноз по завершению войны Украины и РФ: после встречи с Зеленским он опубликовал пост в Сети, в котором подчеркнул, что Киев должен одержать победу над Москвой, а США должны помочь украинцам.

план победы, план перемоги
Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

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