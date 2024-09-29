Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

Президент оценил свою встречу с Трампом в интервью американским республиканским СМИ.

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Зеленский высказался об ударах вглубь России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен относительно решения США на дальнобойные удары по России "более позитивно", рассказал он в интервью Fox News.

Речь шла о результатах встречи Зеленского с Трампом.

По словам Зеленского, американцам было важно услышать и убедиться, что Киев будет бить американским оружием исключительно по военным целям.

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"Я настроен более позитивно, но увидим, знаете, пока это не зависит от нас", - отметил он.

Напомним, заместитель председателя Комитета по вопросам нацобороны Егор Чернев предположил, что США могут одобрить разрешение Украины бить дальнобойным оружием по РФ уже после президентских выборов.

Чернев отметил, что на сегодня Штаты, особенно Администрация Байдена, очень осторожны с учетом предвыборной гонки с Трампом. Тогда как само решение о разрешении на глубокие удары уже якобы было принято США.

"Решение уже было принято, но что-то произошло. Я от своих друзей-конгрессменов знаю, что решение уже было на столе... Что-то произошло - то ли РФ под давлением сделала какой-то шаг назад, и поэтому США не предоставили нам разрешение. Здесь можем только гадать. Все равно разрешение на столе. Но пока решение не принято. Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. Но после - достаточно вероятно", - отметил он.

Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как нейтрально освещающий события. Журналисты освещают и события в ходе войны в Украине. Известно о том, что российские оккупанты расстреляли автомобиль работников канала в марте 2022 года в селе Горенцы под Киевом. Тогда погиб оператор Fox News Пьер Закревски, который находился в Украине вместе с раненым Бенджамином Холлом. Вместе с оператором была убита украинская журналистка Александра Кувшинова.

Дальнобойные удары по РФ - что известно

Между США и Британией продолжаются напряженные разговоры относительно разрешения Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Белый дом все еще боится "эскалации" и пересечения так называемых красных линий Москвы.

Как раз во время визита Зеленского в США российский диктатор Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине РФ, которые фактически делают возможным применение ядерного вооружения против Украины.

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