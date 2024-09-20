Путин отменяет поездку к Эрдогану: в какой важной сделке Анкара отказала РФ

На фоне проблем с платежами и падения товарооборота диктатор РФ Владимир Путин даже отказался ехать в Турцию.

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Турция не будет возобновлять работу платежной системы РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Возобновление работы российской платежной системы "Мир" власти Турции с Россией обсуждать не собираются. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным издания, турецкие госбанки все еще не получили никаких указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.

Из-за угрозы вторичных санкций целых пять турецких банков больше не будут принимать "Мир".

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Начиная с января 2024 года, турецкие банки стали отказываться работать с платежами из России. Все попытки российских властей хоть как-то договориться с Анкарой оказались тщетными и уже к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью.

"Кредитные организации пытаются "обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций", пояснил источник ТАСС. Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, в стране, по его словам, де-факто остался единственный банк Emlak Katılım. Он осуществляет платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют", - поясняет издание.

Обострение между Москвой и Анкарой достигло такого пика, что на фоне проблем с платежами и падения товарооборота президент РФ Владимир Путин отменил визит в Турцию, который должен был состояться в середине февраля и мог стать первой его поездкой в страну НАТО с начала войны.

Как объясняет в эфире телеканала FREEДОМ экономист Олег Устенко, турецкие банки не собираются рисковать ни своей репутацией, ни тем более вследствие санкций вдруг быть отрезанными от международных финансовых рынков.

"Понятно, что они отказывают в любом обслуживании компаниям, которые не просто из России, имеют прописку в России, но и тем, которые могут даже подозреваться в связях с россиянами. Я не знаю, насколько в публичной плоскости уже появилась эта информация, по крайней мере по сигналам, которые есть, похоже, что это именно так работает. Я разговаривал со своими коллегами из Турции и понимаю, что они четко видят эти риски, которые могут быть у них от этого сотрудничества", - комментирует ситуацию экономист.

Позиция Турции относительно войны в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе. Турция поддерживает связи с Москвой и не придерживается санкций против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО. Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

Турция и Украина - последние новости

Недавно российский экономический аналитик Анатолий Несмиян прокомментировал, как Турция серьезно подставила Россию. По его словам, санкции продолжают последовательно и систематически душить российскую экономику.

Более того, недавно в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях. Он заявил, что затягивание полномасштабной войны страны-агрессора России и Украины является неуместным, однако это ни в коем случае не означает, что Украина должна сдаться.

Более того, Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины. Анкара продолжает работать над установлением мира и стабильности, заявил президент Турции.

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