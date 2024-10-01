Оккупанты на Покровском направлении расстреляли украинских пленных - ОГП

По факту очередного военного преступления армии РФ начато расследование.

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Этот расстрел стал самым массовым случаем казни воинов ВСУ на линии фронта / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

1 октября появилась информация о вероятном расстреле 16 украинских бойцов, которых оккупационные войска страны-агрессора России взяли в плен. В офисе Генерального прокурора прокомментировали это военное преступление врага.

Предварительно, по данным СМИ, российские военнослужащие лишили жизни украинских военнопленных в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр, что в Покровском районе.

Хотя украинские военные спокойно вышли из лесопосадки и выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь, а раненых с признаками жизни добивали в упор.

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Такие действия квалифицируют как тяжкое международное преступление, которое нарушает Женевскую конвенцию. Поэтому под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование.

"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", - прокомментировал Генеральный прокурор Андрей Костин.

Что такое Офис Генерального прокурора? Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Военные преступления российских оккупантов в Украине

С начала полномасштабного вторжения оккупанты неоднократно нарушали международные правила и законы войны. Недавно военнослужащие страны-агрессора России расстреляли украинских военнослужащих на Торецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на Запорожском направлении также расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, которые не имеют мотивации воевать.

Россия не придерживается норм международного права и тогда, когда возвращает в Украину тела погибших украинских военных. Семьи военнопленных сообщали, что павших воинов передают без внутренних органов.

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