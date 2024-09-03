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Россияне на Торецком направлении расстреляли украинских пленных - ОГП

Анна Косик
3 сентября 2024, 21:28
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По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством начато досудебное расследование.
ВСУ, свеча
Омбудсман требует усилить давление на РФ после этого циничного преступления / Колаж: Главред, фото: pixabay, Генштаб ВСУ

Военнослужащие страны-агрессора России неоднократно нарушали нормы международного гуманитарного права. Сегодня, 3 сентября, в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих.

Как говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, трое военнослужащих одной из бригад ВСУ вышли из подвала с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались оккупанты.

Военные армии агрессора положили украинских военнопленных лицом на землю, после чего вместо того, чтобы следовать международному праву, цинично расстреляли их в спину.

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"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", - отметили в ОГП.

Досудебное расследование уже начато Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Между тем на очередное преступление россиян отреагировал и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Россия продолжает демонстрировать свою террористическую суть, только масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества. Призываю международные организации и страны-партнеры давить на РФ, чтобы она понесла ответственность за свои преступления", - написал он.

Что такое Офис Генерального прокурора?

Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

Преступления российских оккупантов против украинских военных

Еще в октябре 2023 года городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что российские оккупанты на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных, а также уничтожают своих бойцов, которые не имеют мотивации воевать.

Недавно украинский военнослужащий, командир "Азова" Денис Прокопенко выступил с заявлением о постоянных пытках, голоде, показательных казнях, незаконных судилищах и пожизненных заключениях украинских военнопленных оккупантами, из-за которых скоро может быть некого обменивать.

Накануне стало известно, что Россия возвращает в Украину тела погибших военных, но без внутренних органов. Об этом сообщили семьи военнопленных во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Василием Боднаром.

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