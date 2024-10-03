Оборона Покровска и поход РФ на Днепр: Жданов оценил угрозу

У агрессора России большие проблемы с военной техникой и личным составом.

https://glavred.info/ukraine/oborona-pokrovska-i-pohod-rf-na-dnepr-zhdanov-ocenil-ugrozu-10602149.html Ссылка скопирована

Об обороне Покровска и наступлении на Днепропетровскую область говорить пока рано - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

В ближайший месяц вряд ли можно говорить о возможной обороне Покровска Донецкой области и походе российских оккупантов на Днепр. У них серьезные проблемы с военной техникой и личным составом. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В колонке на Главреде он рассказал о том, что у россиян в резерве лишь до 5 тысяч военнослужащих.

"Российская армия может иметь в резерве до 5000 военнослужащих. Не батальонов, не полков, не бригад, а просто 5000 личного состава. Это неорганизованное войско, которое будет распределяться между подразделениями на пополнение потерь. И это очень разные вещи в боеспособности. Кроме того, имеется дефицит техники в этих частях", - объяснил Жданов.

видео дня

По словам эксперта, пока рано говорить об обороне Покровска или планах оккупантов выйти на Днепропетровскую область.

"Поэтому взятие Покровска для армии РФ - это такая же огромная задача, как и для Сизифа закатить камень на гору. Поэтому я бы пока вообще не ставил вопрос о походе россиян на Днепропетровщину. Как и в ближайший месяц рано вести разговоры об обороне Покровска", - подчеркнул Олег Жданов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении – новости по теме:

Войска РФ уже не могут быстро продвигаться в направлении Покровска, сказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый. Интенсивность атак снизилась, однако враг все равно наступает.

РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска, считают журналисты Bild. Оккупанты приблизились на расстояние в 9 километров от города. Россияне захватили села Крутой Яр и Красный Яр, тем самым расширив свое наступление.

На Западе оценили угрозу штурма Покровска после оккупации Угледара: в частности, журналисты The Times написали, что такой сценарий маловероятен, поскольку тогда захватчикам придется совершить маневр на открытой местности на расстоянии 30 км.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред