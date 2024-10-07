Отбили позиции и освободили пленных: детали мощного контрнаступления на Харьковщине

Украинские военные смогли освободить из российского плена капитана, сержанта и солдат.

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Бойцы ВСУ отбили позиции на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Украинские военные провели контрнаступление на Харьковщине. В ходе этого были отбиты ранее утраченные позиции и удалось освободить украинских пленных. Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Из плена удалось освободить капитана, сержанта и солдат. Сейчас они находятся в безопасности и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"После стабилизационных действий враг был отброшен, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта - восстановлено. О деталях задачи рассказал командир 1-й роты 2-го штурмбата друг Мося. Все это - на героизме бойцов Третьей штурмовой, которые бросились на спасение ценой собственных жизней. Отомстим за каждого!" - говорится в сообщении. видео дня

Смотрите видео о контратаке ВСУ на Харьковщине:

Бойцы ВСУ отбили позиции на Харьковщине / фото: скриншот

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин акцентировал на том, что освобождение украинских защитников особенно важно, учитывая то, что российские оккупанты убивают безоружных пленных бойцов.

"Бойцы нашего подразделения отбили у врага занятые им ранее позиции и уничтожили (российскую - ред.) ДРГ. А еще - отбили украинских пленных защитников из смежных подразделений. Что особенно важно на фоне того, как враг ведет себя с нашими военнопленными", - написал он.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация на фронте - что известно о боях в Волчанске

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

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