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Будет мощный сигнал Киеву: что произойдет перед "Рамштайном"

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2024, 16:49
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Страны-партнеры будут продолжать предоставлять Украине военную помощь.
Будет мощный сигнал Киеву: что произойдет перед 'Рамштайном'
Перед Рамштайном Украине дадут мощный сигнал / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В Берлине состоится встреча в формате Рамштайн. Перед этим лидеры стран проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц примет в субботу в Берлине лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине. После этого Макрон, Шольц, Байден и Кир Стармер отправятся на авиабазу в Рамштайне для дополнительных переговоров.

Союзники дадут Украине мощный сигнал о том, что финансовая и военная помощи Киеву будет продолжаться. Также планируется изучить пути обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины.

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Ожидается, что Германия может объявить на встрече о предоставлении дополнительного пакета военной помощи.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. Министр обороны страны Рубен Брекелманс сообщил, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Остальные самолеты он обещает передать Украине в ближайшие месяцы - это срочно необходимо для Украины.

Константин Криволап сообщил, что Украина получила мощное оружие. Он рассказал, что атаку на Торопец не надо рассматривать как одноразовую акцию. Россияне демонстрируют неспособность защитить свои военные объекты. Существует три группы объектов в России, которые могут оказаться под ударом украинских дронов и ракет.

В СМИ сообщили, что Украина скоро получит списанные танки Abrams от Австралии. Такие слухи появились после того, как украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование.

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