Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине

Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для РФ.

https://glavred.info/ukraine/tam-byli-boepripasy-iz-kndr-genshtab-podtverdil-udar-po-arsenalu-rf-na-bryanshchine-10603700.html Ссылка скопирована

Удар по арсеналу РФ в Брянской области / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Генштаб ВСУ

Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны российской федерации, что в Брянской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что по имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

"Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются", - говорится в сообщении. видео дня

В Генштабе также добавили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях.

Взрывы в Брянской области РФ - видео:

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, в ночь на 9 октября в двух областях страны-агрессора РФ было громко - в Брянской области и Краснодарском крае прогремели взрывы. Сообщалось, что дроны подожгли 67-й арсенал ГРАУ.

В ночь на 7 октября Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Ким того, ранее, украинские дроны, вероятно, поразили редкие авиационные боеприпасы или дефицитное оборудование на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред