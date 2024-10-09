Там были боеприпасы из КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине

Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны российской федерации, что в Брянской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что по имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.
"Зафиксированы взрывы на территории объекта. Известно о перекрытии местными властями дороги в районе арсенала. Результаты боевой работы уточняются", - говорится в сообщении.видео дня
В Генштабе также добавили, что поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях.
Взрывы в Брянской области РФ - видео:
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Удары по территории РФ - что известно
Напомним, в ночь на 9 октября в двух областях страны-агрессора РФ было громко - в Брянской области и Краснодарском крае прогремели взрывы. Сообщалось, что дроны подожгли 67-й арсенал ГРАУ.
В ночь на 7 октября Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии во временно оккупированном Крыму.
Ким того, ранее, украинские дроны, вероятно, поразили редкие авиационные боеприпасы или дефицитное оборудование на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.
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