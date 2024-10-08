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Разрешение Запада на удары вглубь РФ: в Раде дали неожиданный прогноз

Алексей Тесля
8 октября 2024, 18:06обновлено 8 октября, 18:44
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Егор Чернев назвал два варианта принятия решения об ударах вглубь территории РФ.
Чернев
Егор Чернев оценил вероятность получения разрешения на удары по РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/cherneve, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Не исключен вариант, что Запад может снять ограничения для Украины на удары вглубь страны-агрессора РФ во время заседания группы "Рамштайн", заявил заместитель главы Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Вместе с тем он не исключает варианта, что это решение может быть принято негласно. Такое мнение он высказал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"Я предполагаю, что решение может быть там (на "Рамштайн" - ред.) принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - пояснил он.

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Вместе с тем нардеп не исключает и такого варианта, что решение могут принять, но его оглашение отсрочат до завершения выборов президента в США.

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты (решения - ред.). Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом", - добавил Чернев.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Ранее в The Telegraph сообщили, что Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории страны-агрессора России западными ракетами из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По крайней мере это касается ракет Storm Shadow.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина месяцами лоббировала отмену ограничения со стороны США на нанесение ударов западным оружием по территории вглубь территории страны-агрессора РФ. Стало известно, что президент США Джо Байден слишком осторожен, чтобы отодвинуть эту "красную линию" сейчас. Однако дать подобное разрешение он может после выборов в Америке.

Как сообщалось ранее, союзник Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что поддерживает политику отмены ограничений на применение Украиной западного вооружения по России. По его мнению, политика ограничений вредит обороноспособности Украины.

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