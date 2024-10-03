Украине запретили бить по РФ из-за ошибки британского премьера - The Telegraph

В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-zapretili-bit-po-rf-iz-za-oshibki-britanskogo-premera-the-telegraph-10602269.html Ссылка скопирована

Разрешение на удары по РФ / коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, mil.in.ua

Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории страны-агрессора России западными ракетами из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По крайней мере это касается ракет Storm Shadow. Об этом сообщает The Telegraph.

Автор публикации Кон Кафлин говорит, что президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако, сама необходимость выпрашивать у Джо Байдена такое разрешение, по словам Кафлина, является следствием "некомпетентности" нового британского премьера Кира Стармера.

Также отмечается, что ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы позволили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.

видео дня

"Несмотря на то, что [британские] ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона на нанесение ударов", - пишет Кафлин.

Он добавляет, что новый британский премьер Кир Стармер, который пришел к власти этим летом, хотя и взял курс на дальнейшую поддержку Украины, оказался неуклюжим в роли руководителя государства. Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.

"Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сначала попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать", - подытожил журналист.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Удары западным оружием по РФ - что известно

Напомним, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь страны-агрессора России, поскольку она может использовать оружие, которое производит самостоятельно.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что есть неплохие шансы на то, что американцы одобрят использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России, однако с ракетами ATACMS ситуация выглядит иначе.

В то же время, заместитель председателя Комитета по вопросам нацобороны Егор Чернев считает, что США могут одобрить разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ уже после президентских выборов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред