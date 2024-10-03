Успешно поражена РЛС "Небо-М" РФ стоимостью 100 млн $: детали от Генштаба

Теперь Украина сможет эффективнее использовать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

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ВСУ поразили российскую РЛС "Небо-М" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Генштаб

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Деталями операции поделился Генштаб ВСУ.

Попадание положительно повлияет на ход войны, ведь это существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. видео дня Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более 100 миллионов долларов США", - объясняет Генштаб.

Как пояснили в Генеральном штабе, теперь Украина сможет эффективнее использовать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, ведь уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор".

"Боевая работа Сил обороны по важным целям врага продолжается. Дальше будет... Слава Украине!", - подытожили в Генштабе.

Что известно о РЛС "Небо"? "Небо" - семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск. В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности, пишет Википедия.

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Как рассказал эксперт Роман Свитан, РФ потеряла выгодную позицию на одном из направлений. Теперь военная техника оккупантов - это просто "подарок" для уничтожения.

В свою очередь президент Зеленский сделал заявление о планах на осень. Украина готовится противодействовать намерениям российских оккупантов и делается это таким образом, чтобы обеспечить наилучшую защиту, готовятся "максимальные результаты". Киев готовится сломать планы врага и противодействовать действиям российских оккупантов.

В то же время войска РФ бросили силы на город на Донбассе. Сейчас захватчики акцентировали усилия на попытках оккупировать Угледар, однако все еще перебрасывают свои силы и на Селидово.

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