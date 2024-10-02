'Готовим максимальные результаты': Зеленский сделал заявление о планах на осень

Украина готовится противодействовать намерениям российских оккупантов и делается это таким образом, чтобы обеспечить наилучшую защиту, заявил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/gotovim-maksimalnye-rezultaty-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-planah-na-osen-10601984.html Ссылка скопирована

Готовим максимальные результаты для государства на осень - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельная танковая Северская бригада

Военное и политическое руководство Украины готовит максимальные результаты для страны на осень на всех направлениях - от военных до дипломатических. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заслушал доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Они обсудили усиление деятельности Службы и получения важной разведывательной информации.

"Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях мы готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштейна" - военные, Офис (президента - Главред), дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим", - подчеркнул Зеленский. видео дня

По его словам, Украина готовится сломать планы врага и противодействовать действиям российских оккупантов.

"Мы готовимся противодействовать, и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", - отметил президент.

Зеленский также провел несколько разговоров с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским о тяжелой ситуации в Донецкой области. Президент поблагодарил каждую украинскую боевую бригаду за стойкость и отвагу.

"Каждую неделю несмотря ни на что наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию", - подчеркнул он.

Президент акцентировал на важности международной поддержки, в частности по поставкам дальнобойного оружия. Также глава государства призвал мир к усилению давления на Россию.

"И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше", - добавил Зеленский.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Оккупация Угледара - последние новости

Как сообщал Главред, 2 октября подразделения ВСУ вывели из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также для занятия новых позиций для дальнейших военных действий. В ОСГВ "Хортица" сообщили, что, несмотря на значительные потери, противник продолжает активные попытки захватить город.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко подчеркнул, что потеря Угледара не является критически важной для Украины. Он отметил, что проигрыш отдельных битв может быть шагом на пути к достижению победы в войне.

Кроме этого, РФ усовершенствовала свою тактику, что позволило им захватывать территорию в Донецкой области с "невиданной агрессией". По информации The Washington Post, ранее боевые действия отмечались артиллерийскими дуэлями и массовыми атаками плохо обученных солдат. Сейчас штурмовые отряды врага состоят из хорошо подготовленных военных, которые действуют меньшими группами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред