'Готовим максимальные результаты': Зеленский сделал заявление о планах на осень

Военное и политическое руководство Украины готовит максимальные результаты для страны на осень на всех направлениях - от военных до дипломатических. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства заслушал доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Они обсудили усиление деятельности Службы и получения важной разведывательной информации.
"Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях мы готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштейна" - военные, Офис (президента - Главред), дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим", - подчеркнул Зеленский.видео дня
По его словам, Украина готовится сломать планы врага и противодействовать действиям российских оккупантов.
"Мы готовимся противодействовать, и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", - отметил президент.
Зеленский также провел несколько разговоров с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским о тяжелой ситуации в Донецкой области. Президент поблагодарил каждую украинскую боевую бригаду за стойкость и отвагу.
"Каждую неделю несмотря ни на что наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически изменить военную ситуацию", - подчеркнул он.
Президент акцентировал на важности международной поддержки, в частности по поставкам дальнобойного оружия. Также глава государства призвал мир к усилению давления на Россию.
"И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только поэтому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы надо больше", - добавил Зеленский.
Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
Оккупация Угледара - последние новости
Как сообщал Главред, 2 октября подразделения ВСУ вывели из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также для занятия новых позиций для дальнейших военных действий. В ОСГВ "Хортица" сообщили, что, несмотря на значительные потери, противник продолжает активные попытки захватить город.
Командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко подчеркнул, что потеря Угледара не является критически важной для Украины. Он отметил, что проигрыш отдельных битв может быть шагом на пути к достижению победы в войне.
Кроме этого, РФ усовершенствовала свою тактику, что позволило им захватывать территорию в Донецкой области с "невиданной агрессией". По информации The Washington Post, ранее боевые действия отмечались артиллерийскими дуэлями и массовыми атаками плохо обученных солдат. Сейчас штурмовые отряды врага состоят из хорошо подготовленных военных, которые действуют меньшими группами.
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