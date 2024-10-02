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"Все усеяно телами": РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией" - WP

Руслана Заклинская
2 октября 2024, 19:53обновлено 2 октября, 20:44
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Россияне улучшили тактику и захватывают территории на востоке Украины невиданными темпами, отметили в The Washington Post.
'Все усеяно телами': РФ захватывает территорию на Донбассе с 'невиданной агрессией' - WP
Россияне активизировали наступление на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска усовершенствовали тактику ведения боевых действий. Благодаря огневому превосходству, в последние месяцы оккупанты захватывают территорию в Донецкой области "с невиданной агрессией". Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, ранее боевые действия характеризовались артиллерийскими дуэлями и "мясными атаками", когда плохо обученные российские солдаты штурмовали позиции ВСУ большими группами. Однако теперь штурмовые отряды РФ часто состоят из хорошо подготовленных и оснащенных солдат, которые действуют меньшими группами. Если раньше россияне атаковали, используя до 20 солдат, то теперь их группы сократились до четырех человек.

"Такая практика помогает российским войскам избегать наблюдения, а их рассредоточение затрудняет нацеливание на них с помощью беспилотников и артиллерии", - отметили в издании.

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Эту тактику украинские военные использовали прошлой осенью, но теперь российские войска сочетают ее с преимуществами в боеприпасах и готовностью терпеть потери. Новое коммуникационное оборудование также улучшило организацию вражеских атак и повысило эффективность использования беспилотников.

"Они не щадят людей... А в последнем месте, где мы работали, есть перекресток, полностью усеянный телами, и они продолжают прибывать, потому что у них есть приказ. Их уже масса. Все черное от трупов", - рассказал один из украинских защитников, младший лейтенант Виталий.

По данным аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, в южной части Донецкой области российские войска в августе и сентябре оккупировали около 511 квадратных километров, из которых около 431 квадратного километра захвачено между Бахмутом и Угледаром. Наибольшие территориальные потери произошли с середины августа до середины сентября и совпали с операцией ВСУ в Курской области России.

"В районе Угледара артиллерийские залпы порой превышают 10 снарядов к одному в пользу врага", - добавили в материале.

По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роберта Ли важным аспектом на этом фронте может быть не столько потеря территории, сколько потеря военных: "И Москва, и Киев понесли тяжелые потери, и победителем может стать та сторона, которая сможет продержаться дольше".

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Оккупация Угледара - что известно

Напомним, 2 октября подразделения ВСУ вывели из Угледара для сохранения личного состава и боевой техники, а также для занятия новых позиций для дальнейших действий. В ОСГВ "Хортица" отметили, что враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки захватить город.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что потеря Угледара не является критической для Украины. Он подчеркнул, что иногда проигрыш отдельных битв может быть частью стратегии для достижения победы в войне.

Угледар имел стратегическое значение для украинских войск, а длительная оборона этого города требовала больших усилий и ресурсов. Главред объяснил, какие риски связаны с потерей Угледара.

Американский Институт изучения войны также прокомментировал ситуацию и отметил, что информация о масштабе потерь Украины пока остается неизвестной. Однако многочисленные сообщения о выводе ВСУ свидетельствуют о том, что большая часть украинского контингента, вероятно, смогла избежать российского окружения.

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