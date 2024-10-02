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Армия РФ хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений - генерал-лейтенант

Алёна Воронина
2 октября 2024, 11:11
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Оккупанты развивают свой успех на тех направлениях, где видят, что могут быть успешными, отметил Наев.
Армия РФ хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений - генерал-лейтенант
Армия РФ хочет окружить украинскую группировку на одном из направлений/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Российские оккупанты наступают на всех направлениях на востоке Украины. Захватчики хотят окружить украинскую группировку на Кураховском направлении. Об этом рассказал бывший командующий Сил обороны и Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Еспресо.

Он отметил, что оккупанты развивают свой успех на тех направлениях, где видят, что могут быть успешными. В частности, они сейчас проводят наступательные действия на Купянском направлении, подходя некими клещами к водной преграде.

"Также, есть их намерения окружить нашу группировку на Кураховском направлении, с направления Горняка опуститься и закрыть кольцо окружения. Ну и соответственно, ситуация в районе Угледара. Еще раз подчеркиваю: враг, постоянно атакуя, проводя разведку боем, выясняет, где можно иметь успех, где может быть их наступательное продвижение, и вот он такой тактикой проводит такие действия", - сказал Наев.

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Наев отметил, что сейчас фиксируются угрожающие действия российских оккупантов на Кураховском, Угледарском и Купянском направлениях.

"Очагово, не везде, применяются и небольшие танковые колонны, и пехота, все это происходит, враг сейчас имеет угрозу на Кураховском направлении, на Угледарском направлении, есть угрожающие его действия на Купянском направлении. Для того, чтобы остановить врага, необходимо, еще раз подчеркиваю, бить врага, уменьшая его наступательный потенциал", - добавил генерал-лейтенант.

Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из Угледара. Украинские военные смогли избежать окружения.

Также появились новые детали разгрома россиян в Волчанске. Стало известно, что контратака закончилась катастрофой для россиян. Для контратаки российские оккупанты применили более 100 военных и несколько десятков единиц бронетехники, отмечает аналитик.

Напомним, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна. По его словам, оккупанты заняли те части города, которые полностью разбомблены КАБами, однако ВСУ все еще держат контроль над отдельными участками.

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