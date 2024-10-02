ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна - Сазонов

Оккупанты заняли те части города, которые полностью разбомблены КАБами, однако ВСУ все еще держат контроль над отдельными участками.

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Захват разрушенного города не даст врагу преимуществ для продолжения наступления / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, скрин с DeepState

Вечером 1 октября аналитики DeepState сообщили о якобы оккупации Угледара в Донецкой области. Официальные источники не подтверждали эту информацию, а военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов поделился деталями, что на самом деле происходит в городе.

Он написал в Telegram, что большая часть города, которая уничтожена авиабомбами РФ и действительно под контролем армии страны-агрессора России. Однако есть участки, где 72 бригада продолжает держать оборону.

"Есть информация, что таки основная часть Сил Обороны Украины вышла или выходит. Титаны из 72-й держат", - добавил он. видео дня

Сазонов отмечает, что сейчас причин "цепляться" за город уже нет, ведь Угледар потерял свое стратегическое значение. Руины города не дадут вражеским войскам никаких преимуществ для наступления на Курахово. Поэтому заход оккупантов в город нельзя считать их победой.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Заход врага в Угледар - что известно

Напомним, что о сложной ситуации в Угледаре стало известно еще днем 1 октября. Тогда, по информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, боевые действия уже продолжались в черте города, а враг находился почти в центре Угледара.

Угледар / Инфографика: Главред

Впоследствии аналитики ISW сообщили, что армия РФ, вероятно, захватила Угледар. При этом большая часть украинских подразделений, которые держали там оборону, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что оккупанты вошли в город с запада и юга. Однако, если ВСУ вовремя получат достаточное количество боеприпасов, город будет сложно, но возможно удержать.

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