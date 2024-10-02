УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна - Сазонов

Анна Косик
2 октября 2024, 09:49
148
Оккупанты заняли те части города, которые полностью разбомблены КАБами, однако ВСУ все еще держат контроль над отдельными участками.
ВСУ, Угледар
Захват разрушенного города не даст врагу преимуществ для продолжения наступления / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, скрин с DeepState

Вечером 1 октября аналитики DeepState сообщили о якобы оккупации Угледара в Донецкой области. Официальные источники не подтверждали эту информацию, а военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов поделился деталями, что на самом деле происходит в городе.

Он написал в Telegram, что большая часть города, которая уничтожена авиабомбами РФ и действительно под контролем армии страны-агрессора России. Однако есть участки, где 72 бригада продолжает держать оборону.

"Есть информация, что таки основная часть Сил Обороны Украины вышла или выходит. Титаны из 72-й держат", - добавил он.

видео дня

Сазонов отмечает, что сейчас причин "цепляться" за город уже нет, ведь Угледар потерял свое стратегическое значение. Руины города не дадут вражеским войскам никаких преимуществ для наступления на Курахово. Поэтому заход оккупантов в город нельзя считать их победой.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Заход врага в Угледар - что известно

Напомним, что о сложной ситуации в Угледаре стало известно еще днем 1 октября. Тогда, по информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, боевые действия уже продолжались в черте города, а враг находился почти в центре Угледара.

Угледар Инфографика
Угледар / Инфографика: Главред

Впоследствии аналитики ISW сообщили, что армия РФ, вероятно, захватила Угледар. При этом большая часть украинских подразделений, которые держали там оборону, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что оккупанты вошли в город с запада и юга. Однако, если ВСУ вовремя получат достаточное количество боеприпасов, город будет сложно, но возможно удержать.

Другие новости с фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Угледар Кирилл Сазонов
Реклама

Главное за день

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

10:52 Украина
На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на Одесчине

На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на Одесчине

10:11 Украина
"Абсолютно точно": в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю

"Абсолютно точно": в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю

09:08 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага 84185

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флага

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей 49364

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для водителей

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками 16589

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с двумя молотками

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки 16148

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

Последние новости

10:57

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Змеям - ужасная ситуация, Обезьянам - беспокойство

10:52

Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

10:49

В Подмосковье нашли мертвого "экс-министра ЛНР": в Сети узнали подробности

10:30

Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас

10:12

Лунное затмение в октябре: Рыбам - деньги, Овнам - развод, Ракам - переездВидео

Украине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - ХарченкоУкраине грозит блэкаут на 3-5 дней в случае отключения хотя бы одной АЭС - Харченко
10:11

На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на ОдесчинеФото

09:49

ВСУ держат оборону Угледара, стратегическая победа врага невозможна - Сазонов

09:34

Собакам может не нравиться когда их гладят: кинолог назвала 6 неожиданных признаковВидео

09:22

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - шокирующий день, Тельцам - необычайная удача

Реклама
09:09

У Меган Маркл случился срыв - что произошло

09:08

"Абсолютно точно": в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю

08:55

Церковный праздник 3 октября: что запрещено делать в день святого Дионисия

08:46

Иран начал то, что не сможет закончитьмнение

08:25

Контратака закончилась катастрофой: новые детали разгрома россиян в Волчанске - СМИ

08:01

"Ты для меня – труп живой": Рыбчинский окончательно "закопал" предательницу Повалий

08:00

Захват Угледара Россией: большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из города — ISW

07:05

Найти 3 различия между рисунками сможет только самый внимательный: чрезвычайно сложная загадка

06:52

РФ атаковала Украину дронами, а Харкьов - УАБами: что известно

06:10

Зачем Путин решил раздавать земли Крымамнение

05:35

Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осениВидео

Реклама
05:03

Последний шанс: ВСУ все еще могут удержать Угледар - Свитан

04:30

"Чей Крым": Вера Брежнева угораздила в крупный скандал и разозлила украинцев

04:12

Очаруют всех: 4 знака зодиака, которые будут на пике популярности в октябре

03:50

"Война в Украине будет длиться годами": у Зеленского указали на важный нюанс

03:30

С газом или без: известно, хватит ли его объемов украинцам на зиму

03:00

В октябре посыплется золото: какие ТОП-3 знака зодиака вступают в эру богатства

02:32

РФ может изготавливать 50 "шахедов" в сутки: в Defense Express заявили о новых угрозах

02:00

Российская звезда двухтысячных впала в кому после попытки суицида - СМИ

01:30

РФ нацелилась на отопительный сезон: прогноз массированных ударов по Украине

01 октября, вторник
23:52

"У нас есть план": Израиль готовится к жесткому ответному удару по Ирану- все подробностиВидео

23:12

Армия США поможет Израилю отразить атаку Ирана: Байден дал специальное поручение

23:07

Школьник пройдет с завязанными глазами: тест на базовые знания по медицине

23:01

Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты - Зеленский

22:10

Вся в синяках: Альбина Джанабаева ошарашила фанатов своим видом

21:46

Тина Кароль закрутила роман с молодым бизнесменом - блогер

21:44

"Брать не всех подряд": в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста

21:14

Оккупанты на Покровском направлении расстреляли украинских пленных - ОГП

21:09

Почему на новых футболках появляются крошечные дырки: в Сети удивили причиной

20:52

К чему снится человек с которым не общаешься: исследователи из США дали ответ

20:38

Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробностиВидео

Реклама
20:34

Известная светская журналистка попала в автомобильную аварию

20:20

Ситуация может быть хуже: Селезнев предупредил об угрозах для Запорожья и Днепра

20:12

Как засолить красную рыбу: быстрый рецепт от известного шеф-повараВидео

20:04

"Россияне оккупировали Угледар": DeepState - о том, что происходит в городеВидео

19:41

Минная ловушка сработала: в Мелитополе прогремел взрыв, в ГУР рассказали детали

19:37

Новый наследник престола: Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы

19:30

Украину накрывает сильное похолодание: названы регионы, где будут заморозки

19:28

"Инцидент нежелательный": эксперт - о новых поломках на Южноукраинской АЭС

19:17

Конденсата и плесени не будет: 5 растений, которые спасут ваш дом

19:12

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии из-за флагаВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять